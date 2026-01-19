Due treni ad alta velocità deragliano in Spagna Quel che resta dei due treni che si sono scontrati in Spagna, con i soccorritori ancora al lavoro. Immagine: KEYSTONE Drammatico incidente ferroviario in Spagna. Immagine: sda Soccorritori al lavoro sul posto Immagine: EPA Due treni ad alta velocità deragliano in Spagna Quel che resta dei due treni che si sono scontrati in Spagna, con i soccorritori ancora al lavoro. Immagine: KEYSTONE Drammatico incidente ferroviario in Spagna. Immagine: sda Soccorritori al lavoro sul posto Immagine: EPA

Dopo il grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, nel sud della Spagna, i sopravvissuti e i parenti stanno lottando con lo shock, la paura e l'incertezza. I testimoni oculari riferiscono di buio, urla e tentativi disperati di liberare le persone intrappolate.

Quando il treno ha frenato bruscamente, Santiago ha pensato a un guasto tecnico. Pochi secondi dopo, però, la carrozza sulla quale viaggiava è balzata avanti e indietro. «Sembrava un terremoto», racconta il 44enne di Huelva al quotidiano «El Mundo».

Quando è sceso dal vagone, ha visto un corpo senza vita. «La parte anteriore del treno era solo un ammasso di metallo. La gente cercava aiuto, ma noi riuscivamo a malapena a passare».

Anche Bianca Birleanu, 23 anni, si ricorda solo del buio completo. I bagagli erano caduti dagli appositi spazi e parti del soffitto si erano staccate. «Qualcuno ha sfondato una porta. Solo quando siamo usciti ci siamo resi conto della gravità della situazione».

Ramon Monton ha cercato per ore la moglie, che era sul treno incidentato, come riporta ancora «El Mundo». «Ho guidato per tre ore per arrivare sul posto. L'avevo sentita proprio poco prima dell'incidente», dice con voce tremante.

Alla fine viene mandato avanti dai soccorritori, ma sua moglie non è tra le persone che venivano curate sul posto.

I volontari del villaggio hanno aiutato nella ricerca delle persone scomparse. «Le persone continuano ad arrivare con nomi e foto», dice uno di loro. «Cerchiamo di rassicurarli, ma molti sono completamente sconvolti».

«Abbiamo cercato di tirare fuori le persone»

Diversi testimoni oculari hanno raccontato a «El Pais» di aver liberato da soli alcune delle persone rimaste incastrate nelle carrozze prima che arrivassero i soccorsi professionali.

«Non ci hanno pensato due volte, hanno agito e basta», ha spiegato un giovane passeggero. «Ma a un certo punto ti rendi conto che non puoi fare più nulla».

I soccorritori sulla scena dopo l'incidente ferroviario. EPA

Altri hanno raccontato di aver dovuto aspettare nella loro carrozza fino a 40 minuti. «C'era silenzio, poi ci sono state di nuovo delle urla», racconta un passeggero. «Stavo cercando mio figlio. Solo quando l'ho sentito sono riuscito a respirare di nuovo».

I paramedici e i servizi di emergenza, compresa la Guardia Civil, hanno inizialmente curato i feriti sul posto. Molti sono stati assistiti in palestre e centri di raccolta temporanei prima di essere portati in ospedale. Per i parenti è stato solo l'inizio di un'attesa snervante.

«Il dono di una seconda vita»

Una giovane coppia ha dichiarato: «Ci renderemo conto di quello che è successo solo domani. Oggi ci sentiamo solo vuoti». Entrambi sono illesi, ma parlano di sensi di colpa: «Altri sono stati meno fortunati».

Molte delle persone colpite hanno detto di aver ricevuto «una seconda possibilità». Allo stesso tempo, hanno raccontato di aver visto immagini che non riusciranno a dimenticare: «Penso che le vedrò per sempre davanti agli occhi».