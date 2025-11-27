Una donna è morta uccisa da uno squalo in Australia. Keystone

Uno squalo ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferita un'altra su una spiaggia nello Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud. Lo hanno riferito i soccorritori e la polizia dello Stato.

Keystone-SDA SDA

La coppia è stata morsa dallo squalo nelle prime ore di giovedì mattino (la sera di mercoledì in Svizzera). Una delle due vittime, la donna, è morta sul posto. L'uomo ha invece riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni stabili.