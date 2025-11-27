  1. Clienti privati
In Nuovo Galles del Sud Morsi da uno squalo, morta una donna e ferito un uomo in Australia

SDA

27.11.2025 - 07:33

Una donna è morta uccisa da uno squalo in Australia.
Keystone

Uno squalo ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferita un'altra su una spiaggia nello Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud. Lo hanno riferito i soccorritori e la polizia dello Stato.

Keystone-SDA

27.11.2025, 07:33

27.11.2025, 07:34

La coppia è stata morsa dallo squalo nelle prime ore di giovedì mattino (la sera di mercoledì in Svizzera). Una delle due vittime, la donna, è morta sul posto. L'uomo ha invece riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni stabili.

