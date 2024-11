Non è ancora chiaro quale specie di squalo abbia attaccato il surfista (immagine illustrativa). Stefan Sauer/dpa

Un surfista in Florida è stato particolarmente sfortunato: è stato attaccato da uno squalo per la seconda volta sulla stessa spiaggia a distanza di 12 anni. Sono stati necessari due interventi per suturare la ferita con 93 punti e una dozzina di graffette.

SDA / tcar dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre faceva surf con due amici, un uomo di 28 anni è stato vittima dell'attacco di uno squalo in Florida.

L'uomo era già stato attaccato da uno squalo sulla stessa spiaggia.

Durante l'attacco tre tendini sono stati completamente recisi e un altro parzialmente. Mostra di più

Un surfista dello stato americano della Florida è stato attaccato da uno squalo per la seconda volta sulla stessa spiaggia. Cole Taschman, 28 anni, è stato morso alla mano da uno squalo pinna nera a Bathtub Beach, a Stuart, sulla costa orientale della Florida, nel 2016, quando aveva 16 anni.

Come riporta il sito di notizie «Treasure Coast Newspapers», lo scorso venerdì pomeriggio (ora locale) è stato vittima di un altro attacco da parte di uno squalo mentre faceva surf lì con due amici.

Taschman ha raccontato che stava remando a pancia in su sulla sua tavola da surf contro la corrente quando uno squalo toro o tigre è apparso alle sue spalle e si è avventato sui suoi piedi. L'animale era lungo tra i 2,4 e i 2,7 metri.

Una ferita da 93 punti

Durante l'attacco, tre tendini sono stati completamente recisi e un altro parzialmente. Sono stati necessari due interventi per suturare la ferita con 93 punti e circa una dozzina di graffette.

Il capitano di una barca da pesca a noleggio ha trascorso quattro giorni in ospedale ed è stato poi dimesso a casa. Potrebbe essere necessaria un'altra operazione.

«Stessa spiaggia, stessa roccia, stesso posto, stessa barriera corallina, stesso tutto», ha detto Taschman. La sua fidanzata ha lanciato un appello per le donazioni sulla piattaforma GoFundMe per aiutarlo a sostenere i costi delle cure. Il negozio di surf Ohana di Stuart ha voluto devolvere a Taschman tutti i proventi di una lotteria per una tavola da surf o una battuta di pesca.

SDA / tcar