In Bulgaria i pellicani sfidano il freddo polare

Uno dei T-Rex più belli al mondo trascorrerà l'estate al Jardin des Plantes di Parigi. Occhi negli occhi e fauci spalancate, il faccia a faccia con il carnivoro in posizione d'attacco è decisamente all'altezza della sua terribile reputazione.

Trix è una femmina di dinosauro, di circa 30 anni, alta 4 metri e lunga 12,5 metri. È la prima volta che la Francia accoglie un autentico scheletro di T-Rex. Il Museo di storia naturale gli ha quindi messo a disposizione l'imponente navata della Galleria di Mineralogia e Geologia per tutto il periodo della mostra "Un T.Rex à Paris" (6 giugno-2 settembre).

Il muso all'altezza dei visitatori, Trix ha la testa leggermente girata verso il pubblico, posizione che mette in risalto le numerose vertebre del suo collo, quasi gracile in rapporto al gigantesco cranio (1,50 metri di lunghezza) e all'enorme cassa toracica.

La postura dinamica dell'animale, che suggerisce l'idea che stia per balzare sul pubblico, la penombra e i ruggiti fanno molto effetto. La coda, che si erge a 4 metri d'altezza, rende l'idea di cosa potesse provocare la sua oscillazione.

Questo scheletro quasi completo e conservato incredibilmente bene permette ai visitatori di osservare nel dettaglio la composizione e le sfumature di colore delle ossa seppur vecchie di 67 milioni di anni. E come accade con un'opera d'arte che si osservi per la prima volta dopo averne visto solo delle copie, il perfetto assemblaggio di queste circa 250 ossa, in grado di sostenere un corpo di quasi 9 tonnellate, suscita grande emozione.

Trix è "un capolavoro della natura, uno dei più grandi", spiega all'AFP Bruno David, presidente del Museo nazionale di storia naturale. "Di T-Rex come questo, se ne trovano non più di 3 o 4 ogni 200 anni."

Scoperta nel 2013 in Montana (Stati Uniti) da una squadra di paleontologi del museo Naturalis dei Paesi Bassi, la "vecchia signora" ha avuto una vita movimentata.

- "Un grosso coniglio" -

Era una guerriera, una vera guerriera: diversi combattimenti e malattie hanno segnato il suo scheletro. "Sul lato sinistro della mascella inferiore, ci sono tre buchi ben visibili compatibili con tracce di morsi, sicuramente inferti da un altro tirannosauro", spiega alla AFP il paleontologo del museo, Ronan Allain, curatore della mostra. Vediamo anche tracce di una grave infezione che ha eroso un osso sulla parte anteriore del suo muso e quattro costole sembrano essere state rotte.

In che ambiente viveva Trix ? Chi erano i suoi antenati? I suoi compagni di gioco? Cos'è la fossilizzazione? Teschi, timeline e video immergono il pubblico nel mondo del Cretaceo superiore e della paleontologia.

Un Edmontosaurus delle collezioni museali, in pezzi separati da più di 100 anni, è stato "ricostruito" per l'occasione. A lui il compito di illustrare i gusti culinari dello spaventoso carnivoro in visita. Pur con i suoi 10 metri di lunghezza, le tre file di denti e il becco d'anatra, non era che un "un grosso consiglio, un erbivoro tranquillo" per la temibile Trix, scherza Bruno David.

Dato che i più appassionati di dinosauri sono spesso i bambini, l'esposizione li coccola. Potranno provare a scappare da Trix pedalando, potranno ballare con i dinosauri, assistere all'apertura di un uovo ... e un sito di scavi approntato per l'occasione nei Jardin des Plantes attende gli aspiranti paleontologi.

I dinosauri affascinano per le loro dimensioni, la loro resistenza (abitano la Terra da più di 220 milioni di anni) e la loro diversità. "Ce ne sono di enormi, di piccoli, alcuni con piume, altri con squame, carnivori, erbivori... I dinosauri hanno davvero fatto di tutto, e infine sono anche scomparsi!", si meraviglia Ronan Allain.

