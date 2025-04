Milioni di meduse blu bloccano le spiagge della baia di Sóller. Facebook/ Jake Bullitt

Una tempesta sulla costa nord-occidentale di Maiorca ha causato una piaga dal colore blu nel fine settimana. Milioni di meduse Velella velella, dette anche barchettaedi San Pietro, hanno ricoperto le spiagge poco prima dell'inizio della stagione balneare.

Nel fine settimana, milioni di meduse Velella velella, dette anche barchette di San Pietro, si sono spiaggiate nella baia di Sollér.

Gli animali morti hanno ricoperto quasi tutte le spiagge della baia. Adesso rischiano di decomporsi.

Queste meduse sono innocue per l'uomo. Mostra di più

Una «meraviglia» dal colore blu ha ricoperto la spiaggia di Port de Sollér, nel nord-ovest di Maiorca, popolare isola delle Baleari. Poco prima dell'inizio della stagione, milioni di meduse morte si sono riversate sulla sabbia.

Secondo «Mallorca Magazin», nel fine settimana quasi tutte le spiagge della baia erano coperte da un tappeto blu. Una passeggiata sulla battigia era fuori discussione, come dimostrano le impressionanti immagini dello spettacolo su Facebook.

Le meduse Velella velella sono anche chiamate dagli abitanti del luogo «barchette di San Pietro». Facebook/ Jake Bullitt

Chiamate «barchette di San Pietro» dalla gente del posto, la comparsa delle meduse Velella velella in questo periodo dell'anno non è di per sé insolita. Quello che è problematico è però il gran numero di animali che si sono arenate sulle spiagge.

La loro decomposizione provoca un fastidioso odore. E si teme anche l'arrivo di sciami di insetti se gli animali non vengono smaltiti rapidamente.

Le meduse non solo vanno alla deriva con le correnti, ma possono anche navigare con il vento grazie a una speciale caratteristica anatomica.

A differenza di altri tipi, questi animali non sono pericolosi per l'uomo. I loro fili urticanti sono troppo deboli per penetrare nella pelle. In caso di contatto, si può verificare al massimo una leggera irritazione.