Un testimone del mortale a Unterrindal: «Il ragazzino ha cercato di evitare il frontale»

Quel che resta del motorino dopo il frontale. Polizia cantonale grigionese

Un 15enne che guidava un motorino è morto sabato sera a Unterrindal, nel canton San Gallo, dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è stato causato da una manovra di sorpasso non riuscita. Un testimone oculare racconta l'incidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Un 15enne in sella a un motorino è morto sabato sera a Unterrindal (SG) in seguito a uno scontro con un'auto.

L'incidente è avvenuto perché un automobilista di 24 anni ha superato diversi veicoli e si è scontrato frontalmente con il motorino.

In seguito all'urto, il ragazzo è stato scaraventato in un prato vicino.

Nonostante l'intervento dei servizi medici di emergenza, questi hanno dovuto constatare il decesso del giovane svizzero, che viveva nella zona.

Un testimone oculare ha riferito che l'auto in fase di sorpasso viaggiava «almeno a 140 chilometri orari». Mostra di più

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 sulla Jonschwilerstrasse, come ha riferito la polizia cantonale di San Gallo domenica. Secondo i primi accertamenti, il 24enne stava viaggiando in auto da Unterrindal verso Jonschwil in colonna. Ha superato i veicoli che lo precedevano e si è scontrato frontalmente con il motorino in arrivo in senso inverso.

In seguito all'urto, il ragazzo di 15 anni è stato scaraventato sul vicino ciglio del prato, in parte in pendenza, dove è rimasto gravemente ferito.

Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane svizzero, che viveva nella zona.

Un testimone oculare racconta l'incidente

Un testimone oculare ha raccontato a «20 Minuten» che stava viaggiando da Unterrindal verso Jonschwil in un auto con tre persone quando ha visto improvvisamente una persona su un motorino che viaggiava senza luci.

«Un'auto ci ha sorpassato e si è schiantata frontalmente contro il motorino. Doveva viaggiare a 140 chilometri all'ora, c'è un tratto limitato a 80 orari», ha dichiarato l'uomo. Ha detto di aver assistito all'incidente come fosse successo al rallentatore. «Il conducente del motorino ha cercato di evitare l'auto, ma a quel punto era già troppo tardi».

Dopo l'urto, il quindicenne è volato in aria ed è stato sbalzato sull'argine del prato vicino, che in alcuni punti è in forte pendenza.

Secondo il testimone oculare, il tratto di strada sulla Jonschwilstrasse è noto anche come percorso per delle corse. Inoltre, le condizioni di illuminazione sono scarse a causa della mancanza di lampioni.

Secondo la polizia, sono intervenute diverse pattuglie e specialisti della polizia cantonale di San Gallo, due servizi di soccorso con un medico d'urgenza, un pubblico ministero, una squadra di assistenza e i vigili del fuoco locali, che hanno segnalato una deviazione per la strada chiusa.