Turista americano travestito entra nel recinto del macaco Punch, ecco il video

Un turista americano travestito entra nel recinto del cucciolo di macaco Punch, ecco il video 19.05.2026

Allo zoo di Ichikawa un turista americano, travestito, si è introdotto nel recinto dell'ormai noto cucciolo di macaco Punch, causando scompiglio. Secondo quanto riportato dai media, diverse scimmie si sono spaventate ed è intervenuta la polizia.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Il cucciolo di macaco Punch è da diversi mesi una star del web in Giappone, ma non solo.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno infatti ammirato le foto della scimmietta dello zoo di Ichikawa, vicino a Tokyo, insieme al suo amato peluche di orango, regalatogli dai guardiani della struttura quando è stato abbandonato dalla madre, poco dopo la sua nascita.

Un turista provoca il caos

Ora Punch è tornato a fare parlare di sé, ma per un fatto increscioso, di cui non ha evidentemente colpe. Un turista americano, travestito, ha infatti scavalcato le protezioni ed è entrato nel recinto delle scimmie.

Gli animali presenti sono quindi andati tutti in panico e successivamente l'uomo è stato arrestato.