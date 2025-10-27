Il parco ha pubblicato la sua lettera e ha messo in guardia dal raccogliere pietre. Screenshot Instagram

Un turista tedesco ha rubato delle pietre da un parco nazionale di Lanzarote... e poi le ha rispedite indietro con il rimorso di temere un altro incidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Un turista tedesco ha preso delle pietre dal Parco Nazionale di Timanfaya a Lanzarote e le ha rimandate indietro dopo una tragedia.

Il parco ha pubblicato la sua lettera e ha messo in guardia dal raccogliere pietre.

Le infrazioni possono costare fino a 3'000 euro. Mostra di più

Un turista tedesco ha preso delle pietre da una riserva naturale sull'isola spagnola di Lanzarote... e ora le ha rispedite indietro, come riporta RTL.

L'uomo spiega così la sua decisione: «Ho sentito delle leggende secondo le quali portare con sé delle rocce vulcaniche porta sfortuna. E temo che sia esattamente quello che mi è successo».

Il Parco Nazionale Timanfaya ha pubblicato la lettera scritta a mano su Instagram: «Dopo una grave tragedia personale, mi sento obbligato a restituire questi pochi grammi di roccia alla Montagna Fine».

La lettera includeva anche le pietre che aveva portato con sé, in cui il turista chiedeva: «Vi sarei eternamente grato se li spargeste davanti al centro visitatori, dove li ho raccolti, nel luogo con i carboni ardenti».

Possibile multa fino a 2'777 franchi

Con la pubblicazione della lettera, il Parco nazionale del Timanfaya ricorda ai visitatori che la raccolta di pietre è vietata e può essere sanzionata con multe fino a 3'000 euro (circa 2'777 franchi).

Questo perché la rimozione delle pietre potrebbe danneggiare l'ecosistema della regione.

«Questa pietra non ha alcun significato nella vostra vetrina. Non è un souvenir o una materia prima per un ciondolo. Appartiene alla natura. Porta con sé la vita e la cultura della nostra isola», scrive il parco. «Chi ruba la natura ruba il futuro», prosegue il documento.

Non è noto se il turista sia stato multato.