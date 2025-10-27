  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Appartiene alla natura» Un turista rispedisce a Lanzarote delle pietre vulcaniche, ecco perché

Lea Oetiker

27.10.2025

Il parco ha pubblicato la sua lettera e ha messo in guardia dal raccogliere pietre.
Il parco ha pubblicato la sua lettera e ha messo in guardia dal raccogliere pietre.
Screenshot Instagram

Un turista tedesco ha rubato delle pietre da un parco nazionale di Lanzarote... e poi le ha rispedite indietro con il rimorso di temere un altro incidente.

Redazione blue News

27.10.2025, 20:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un turista tedesco ha preso delle pietre dal Parco Nazionale di Timanfaya a Lanzarote e le ha rimandate indietro dopo una tragedia.
  • Il parco ha pubblicato la sua lettera e ha messo in guardia dal raccogliere pietre.
  • Le infrazioni possono costare fino a 3'000 euro.
Mostra di più

Un turista tedesco ha preso delle pietre da una riserva naturale sull'isola spagnola di Lanzarote... e ora le ha rispedite indietro, come riporta RTL.

L'uomo spiega così la sua decisione: «Ho sentito delle leggende secondo le quali portare con sé delle rocce vulcaniche porta sfortuna. E temo che sia esattamente quello che mi è successo».

Il Parco Nazionale Timanfaya ha pubblicato la lettera scritta a mano su Instagram: «Dopo una grave tragedia personale, mi sento obbligato a restituire questi pochi grammi di roccia alla Montagna Fine».

La lettera includeva anche le pietre che aveva portato con sé, in cui il turista chiedeva: «Vi sarei eternamente grato se li spargeste davanti al centro visitatori, dove li ho raccolti, nel luogo con i carboni ardenti».

Ecco però cosa rischia. Turista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

Ecco però cosa rischiaTurista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

Possibile multa fino a 2'777 franchi

Con la pubblicazione della lettera, il Parco nazionale del Timanfaya ricorda ai visitatori che la raccolta di pietre è vietata e può essere sanzionata con multe fino a 3'000 euro (circa 2'777 franchi).

Questo perché la rimozione delle pietre potrebbe danneggiare l'ecosistema della regione.

«Questa pietra non ha alcun significato nella vostra vetrina. Non è un souvenir o una materia prima per un ciondolo. Appartiene alla natura. Porta con sé la vita e la cultura della nostra isola», scrive il parco. «Chi ruba la natura ruba il futuro», prosegue il documento.

Non è noto se il turista sia stato multato.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Sophie Turner e Chris Martin escono allo scoperto: nuovo amore all'orizzonte
Addio a Mauro Di Francesco, il protagonista di «Sapore di Mare»
Puigdemont rompe con i socialisti: ora il governo Sanchez traballa
Il Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026. Ecco di quanti punti salirà

Altre notizie

Alla deriva per 2'400 km. Un surfista trova una tavola in Nuova Zelanda: l'avevano persa in Tasmania oltre un anno fa

Alla deriva per 2'400 kmUn surfista trova una tavola in Nuova Zelanda: l'avevano persa in Tasmania oltre un anno fa

Plurilinguismo. Situazione dell'italiano nei Grigioni, la PGI lancia uno studio

PlurilinguismoSituazione dell'italiano nei Grigioni, la PGI lancia uno studio

Soletta. Ignoti fanno esplodere bancomat nel cuore della notte

SolettaIgnoti fanno esplodere bancomat nel cuore della notte

Traffico su rotaia. Con norme svizzere più severe l'Ue teme intoppi nel trasporto merci sotto il San Gottardo

Traffico su rotaiaCon norme svizzere più severe l'Ue teme intoppi nel trasporto merci sotto il San Gottardo