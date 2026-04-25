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Ecco perché Un tuttofare disabile non può parcheggiare il furgone davanti alla propria abitazione

Lea Oetiker

25.4.2026

Un tuttofare disabile di Boynton Beach, in Florida, ha fatto causa alla città (immagine illustrativa).
Un tuttofare disabile di Boynton Beach, in Florida, ha fatto causa alla città (immagine illustrativa).
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Un divieto di parcheggio ha suscitato polemiche a Boynton Beach: un tuttofare diversamente abile è stato multato perché ha parcheggiato il suo furgone da lavoro a casa sua. L'uomo ha deciso di portare la città in tribunale.

Lea Oetiker

25.04.2026, 13:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un tuttofare disabile di Boynton Beach, in Florida, ha fatto causa alla città dopo aver ricevuto una multa di 345 dollari per aver parcheggiato il suo furgone da lavoro nel proprio vialetto.
  • Le autorità ritengono che questo costituisca una violazione di un regolamento comunale volto a bandire i veicoli di grandi dimensioni dalle aree residenziali.
  • Bali Ramnarace, che ha una disabilità fisica, ritiene che il regolamento sia ingiusto in quanto ha usato l'auto per decenni per il suo lavoro e ne è dipendente.
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Un tuttofare di Boynton Beach, in Florida, ha fatto causa al comune dopo essere stato multato per il suo furgone. Bali Ramnarace, che ha una disabilità fisica, ha ricevuto una multa di 345 dollari per aver parcheggiato il suo furgone nel proprio vialetto.

Secondo le autorità, si tratta di una violazione del regolamento comunale. Per ogni mese in più in cui il veicolo rimane parcheggiato lì, il 63enne rischia un'ulteriore multa di 75 dollari.

Ramnarace usa l'auto per il suo lavoro e ha spiegato di averla parcheggiata nella stessa proprietà per circa 45 anni. Rimuoverla gli renderebbe molto più difficile svolgere il suo lavoro. «È così che mi guadagno da vivere», ha dichiarato all'emittente locale WPTV.

Poche le alternativa praticabili

La città fa riferimento all'ordinanza del capitolo 14, sezione 14-3, che limita il parcheggio di veicoli di grandi dimensioni nelle aree residenziali al fine di preservare il «valore e il carattere delle proprietà».

Oltre ai furgoni sono interessati anche trattori, autobus e altri veicoli commerciali. Ramnarace ha dichiarato che il suo veicolo soddisfa tutti i limiti tecnici ed è significativamente più piccolo e leggero dei modelli solitamente vietati.

A febbraio, Boynton Beach ha rivisto le norme sui parcheggi e ha introdotto ulteriori restrizioni. Da allora, il posteggio nelle aree residenziali è consentito solo nei vialetti o in occasione di eventi autorizzati. Questo ha provocato critiche tra i residenti. Molti lamentano l'assenza di alternative praticabili.

La città respinge l'accusa che si tratti solo di battere cassa. Il regolamento ha come scopo principale la sicurezza pubblica, ha spiegato Bonafair, direttore responsabile dell'autorità per la sicurezza.

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