Un uomo acquista un bracciale per 3 dollari, ma in realtà vale molto di più

Matthew Betancourt continua a trovare oggetti di valore che si vendono per poco nei negozi di seconda mano. @RetroToyEnvy

Il gioielliere Matthew Betancourt ha comprato un braccialetto per 2,99 dollari in un negozio di seconda mano. Poco tempo dopo, ha venduto il gioiello in oro e argento per 480 dollari. Il ritrovamento non è casuale, l'uomo è un professionista del settore.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Il gioielliere professionista Matthew Betancourt scopre in un negozio di seconda mano un braccialetto per 2,99 dollari che originariamente valeva 750 dollari.

In seguito vende il gioiello su eBay per 480 dollari (circa 424 franchi).

Visite regolari ai negozi dell'usato e ricerche approfondite possono aiutare a riconoscere i pezzi di valore e a venderli.

Sui suoi canali social media dà consigli su come trovare e riconoscere gli oggetti preziosi. Mostra di più

Che scoperta! L'intenditore si rende subito conto che il braccialetto che il proprietario del negozio dell'usato prende dall'espositore vale più dei 2,99 dollari indicati sul cartellino del prezzo.

Poi guarda meglio e nota di aver fatto una grande scoperta: un'incisione con il numero 750 indica l'oro a 18 carati, mentre il marchio 925 indica l'argento sterling, cioè il 92,5% di argento puro.

Con una piccola ricerca, scopre che il braccialetto proviene dal marchio David Yurman. Originariamente era venduto a 750 dollari nel negozio online del brand, come racconta alla rivista «Newsweek», che riporta il suo ritrovamento.

Un professionista di gioielli di seconda mano

Il fortunato si chiama Matthew Betancourt, ha 37 anni e viene da Rhode Island, New York. Commercia gioielli da 15 anni. In seguito ha esteso la sua attività a giocattoli e oggetti da collezione. E pubblicizza la sua attività su YouTube e TikTok con il nickname @RetroToyEnvy.

Betancourt ha acquistato il bracciale per la cifra di 2,99 dollari, stimando che il suo valore di rivendita potesse essere di 500 dollari perché è di seconda mano.

Alla fine ha venduto il gioiello a 480 dollari su eBay. Con i prezzi fissi ottiene ricavi maggiori rispetto alle aste, spiega alla rivista «Newsweek».

Non è la prima volta che l'imprenditore si imbatte in gioielli di valore durante le sue incursioni nei thrift stores (il nome inglese per i negozi dell'usato). In precedenza aveva trovato un altro braccialetto d'oro e una chiave d'oro massiccio, che aveva venduto per circa 2'000 dollari nel 2010.

Ecco come l'esperto trova gli oggetti preziosi

Betancourt sottolinea che, come rivenditore, il suo obiettivo principale è quello di educare gli altri alla rivendita. Aiuta le persone a riconoscere gli oggetti preziosi e mostra loro come guadagnare con i mercati dell'usato.

Una ricerca approfondita è fondamentale per trovare gioielli di design e di lusso nei negozi di seconda mano. «Più si conoscono i marchi, i materiali e le marcature, meglio si riconoscono i pezzi di valore. Anche studiare le tendenze del mercato può essere molto utile».

Infine, è importante essere persistenti e costanti. «Le visite frequenti ai thrift stores, alle vendite immobiliari e ai mercati delle pulci aumentano le possibilità di trovare questi oggetti preziosi».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.