FranciaUn uomo armato di coltello neutralizzato in stazione Parigi
14.11.2025 - 15:43
Un uomo armato di coltello è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine alla stazione di Montparnasse, una delle grandi stazioni ferroviarie di Parigi: è quanto si legge sul sito internet del quotidiano Le Figaro.
Keystone-SDA
Ricercato per minacce alla moglie e ai figli, il sospetto si è ferito con un coltello, prima di venire gravemente colpito dal fuoco degli agenti, precisa Le Figaro citando fonti vicine alla polizia.