Francia Un uomo armato di coltello neutralizzato in stazione Parigi

SDA

14.11.2025 - 15:43

La stazione di Montparnasse è un importante snodo ferroviario parigino noto per i collegamenti ad alta velocità verso l'ovest della Francia.
Keystone

Un uomo armato di coltello è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine alla stazione di Montparnasse, una delle grandi stazioni ferroviarie di Parigi: è quanto si legge sul sito internet del quotidiano Le Figaro.

Keystone-SDA

14.11.2025, 15:43

14.11.2025, 15:44

Ricercato per minacce alla moglie e ai figli, il sospetto si è ferito con un coltello, prima di venire gravemente colpito dal fuoco degli agenti, precisa Le Figaro citando fonti vicine alla polizia.

