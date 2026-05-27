Un uomo compra nel Principato di Monaco l'appartamento più costoso del mondo

Nell'esclusivo quartiere di Mareterra, il prezzo al metro quadro supera i 100.000 euro. Imago

Un miliardario ucraino ha acquistato un appartamento di lusso nel Principato di Monaco per la stratosferica cifra di 471 milioni di euro, pari a 432 milioni di franchi. Secondo Bloomberg, si tratta dell'abitazione più costosa della storia.

Valérie Passello Valérie Passello

Si chiama Rinat Akhmetov e tutti concordano sul fatto che questo uomo d'affari sia il più ricco dell'Ucraina.

E a dimostrazione di ciò c'è anche il fatto che questo miliardario ha appena acquistato un piccolo pied-à-terre sulla Rocca di Monaco, per la modica somma di... 432 milioni di franchi!

La società di Rinat Akhmetov, System Capital Management (SCM), ha confermato di aver effettuato un «investimento immobiliare». (archivio) KEYSTONE

Ma non si tratta di un immobile qualsiasi, situato in un punto qualunque della Rocca: è un appartamento di ben 2'500 m2, posizionato nel quartiere più esclusivo del Principato, ossia quello di «Mareterra».

In questo nuovissimo quartiere, inaugurato nel 2024 dal principe Alberto in persona, con balconi che si affacciano sul Mediterraneo, un metro quadro di terreno è valutato più di 100'000 euro.

A titolo di confronto, nel cuore di Parigi, nell'8° arrondissement, il prezzo di un metro quadro per l'acquisto di un appartamento può raggiungere «a malapena» i 12.000 euro (ossia 13.000 franchi).

A Zurigo, invece, può superare i 16.000 franchi, secondo Real Advisor. Certo, non a buon mercato, ma è ben lontano dai prezzi della costa monegasca.

5 piani e 21 camere da letto

L'appartamento più costoso della storia, secondo Bloomberg, ricorda più un campeggio che un luogo di vita tradizionale. Dispone di ben 21 camere da letto su 5 piani, una piscina privata, una vasca idromassaggio - di cui non si conoscono le dimensioni - e almeno otto posti auto.

Uno spazio più che sufficiente per la famiglia di Rinat Akhmetov, anche se non si sa ancora se il miliardario ucraino intenda viverci o affittarlo ad altri.

La sua holding, la System Capital Management, ha confermato di aver effettuato un «investimento immobiliare», come riporta «BFM TV», anche se non è ancora chiaro il prezzo della transazione e lo scopo esatto della proprietà.