I soccorsi sono arrivati troppo tardi per le tre persone. (immagine simbolica) KEYSTONE

Un incidente in Germania ha provocato un inferno: una Tesla si è schiantata contro un albero e ha immediatamente preso fuoco. I soccorsi sono arrivati troppo tardi per il conducente e i due bambini.

DPA Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 43 anni e due bambini sono morti in una Tesla in fiamme a Schwerte, vicino a Dortmund.

Un testimone oculare non è riuscito ad aprire l'auto nonostante gli estintori e i tentativi di soccorso.

Le maniglie retrattili delle portiere sono considerate un potenziale rischio per la sicurezza: negli Stati Uniti è in corso un'indagine. Mostra di più

Il 7 settembre si è verificato un incidente stradale mortale a Schwerte, vicino a Dortmund.

Il conducente di una Tesla di 43 anni ha perso il controllo durante un sorpasso su una strada di campagna, andando a sbattere contro un albero. Il veicolo e si è immediatamente incendiato.

Un residente del luogo, Roman Jedrzejewski, è corso verso l'auto con un estintore. Ha dichiarato al quotidiano «Ruhr Nachrichten»: «Volevo salvare le persone. Ho provato ad aprire l'auto, ma non ha funzionato. La vettura era già molto calda a causa del fuoco, ma il lato destro era ancora relativamente intatto».

Tuttavia, i soccorsi sono arrivati troppo tardi per il conducente e i due bambini, che sono morti bruciati nel veicolo. Un terzo bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale in elicottero.

Anche i vigili del fuoco hanno avuto grosse difficoltà a domare il fuoco che divampava ripetutamente. Alla fine, l'auto è bruciata completamente e un albero caduto ha bloccato la carreggiata.

I parenti e il personale di emergenza sono stati assistiti da consulenti di emergenza.

Critiche alle maniglie retrattili delle porte

L'incidente solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza delle maniglie delle portiere retrattili di Tesla. Secondo l'ADAC tedesca, queste possono rimanere retratte, dopo incidenti gravi, senza alimentazione, con conseguenze fatali in caso di necessità di assistenza rapida.

Le portiere dovrebbero sbloccarsi automaticamente, ma ci sono state ripetute segnalazioni di problemi.

Negli Stati Uniti, l'autorità dei trasporti ha avviato un'indagine, mentre in Cina, secondo i media, le maniglie completamente retratte stanno per essere vietate.

In Germania, una petizione chiede l'obbligo di sistemi di sblocco meccanico di emergenza per tutti i veicoli.