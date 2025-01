L'associazione fondata dall'accusato è stata sospesa da diverse organizzazioni LGBT. Keystone

Un assistente sociale, coinvolto in uno scandalo sessuale, ha iniziato a offrire consulenza familiare e sessuale nella Svizzera orientale. Allo stesso tempo è in corso contro di lui e il marito un procedimento penale: la coppia over 40 avrebbe avuto un triangolo amoroso con un 17enne.

In precedenza i media avevano rivelato che lui e il marito avevano una relazione a tre con un 17enne quando il tutto è iniziato.

La Procura di San Gallo lo sta indagando per sospetto di reati contro l'integrità sessuale. Mostra di più

L'assistente sociale Andreas T.* è stato cofondatore dell'Associazione «Sozialwerk.LGBT+» e ha avuto una relazione con un visitatore di 17 anni. L'Ufficio del pubblico ministero di San Gallo lo sta attualmente indagando per sospetto di reati contro l'integrità sessuale.

Cionostante a settembre ha aperto un nuovo studio di consulenza familiare e sessuale nella Svizzera orientale, come riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger».

Sul suo sito web, Andreas descrive il suo consultorio come un luogo in cui le persone possono esplorare le loro relazioni e i loro bisogni sessuali, ma nasconde il suo passato di consulente giovanile e cofondatore dell'associazione, che è stata coinvolta in uno scandalo di abusi sessuali.

La Procura conferma che è in corso un procedimento penale contro di lui e suo marito. Si applica comunque la presunzione di innocenza.

Scandalo nella scena LGBTQ+

Lo scandalo è iniziato quando si è saputo che Andreas e suo marito - entrambi ultra 40enni all'epoca - avevano un triangolo amoroso con un adolescente che si era rifugiato nell'associazione.

L'adolescente aveva 17 anni quando è iniziata la relazione. Le accuse hanno provocato un'indignazione nella scena queer e la sospensione del centro da parte di diverse organizzazioni LGBTQ+.

Nonostante le accuse, a settembre Andreas ha aperto un nuovo studio, dove offre anche consulenza familiare. Secondo il rapporto, il suo avvocato è fiducioso che il procedimento verrà archiviato.

L'associazione professionale Avenir Social sottolinea però che gli standard professionali devono essere mantenuti e che le relazioni sessuali in situazioni di consulenza sono inaccettabili.

L'apertura dello studio ha suscitato preoccupazione nella comunità LGBTQ+. Roman Heggli di Pink Cross critica la mancanza di un sistema di garanzia della qualità per queste pratiche in Svizzera.

Judita Arenas, dell'Aiuto Aids Grigioni, sottolinea la necessità di sostenere la comunità queer e di promuovere progetti che offrano visibilità e sicurezza.

*Nome cambiato

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.