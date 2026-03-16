Un uomo ha abitato gratuitamente al New Yorker Hotel per 5 anni

Mickey Barreto ha vissuto gratuitamente in una stanza del New Yorker Hotel per oltre cinque anni (foto d'archivio). Keystone

Dopo aver dichiarato nel 2018 di aver pagato per una notte nel New Yorker Hotel, Mickey Barreto ci ha abitato gratuitamente per cinque anni. L'uomo si è persino spacciato per il proprietario dell'albergo. Questo gesto è stato la sua rovina.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo ha vissuto per anni senza pagare l'affitto nel New Yorker Hotel di Manhattan.

Mickey Barreto si è registrato nell'hotel nel 2018 per un pernottamento al prezzo di circa 200 dollari (circa 155 franchi).

Grazie a una dubbia legge sugli alloggi, non ha mai pagato l'affitto. Si è persino spacciato per il proprietario dell'hotel.

Un tribunale di Manhattan lo ha condannato a sei mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena per cinque anni. Mostra di più

Un uomo che ha vissuto per anni senza pagare l'affitto all'New Yorker Hotel si è dichiarato colpevole di frode in una controversia legale. L'uomo ha ammesso di aver falsificato i documenti per diventare proprietario dell'albergo.

La polizia ha arrestato Mickey Barreto nel febbraio 2024 e lo ha accusato di aver presentato una prova di proprietà fraudolenta dopo aver cercato di spacciarsi per il proprietario dell'hotel, secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan.

Secondo quanto riferito, nell'ambito di un patteggiamento l'uomo è stato condannato a sei mesi di carcere, pena che ha già scontato. Inoltre gli sono stati inflitti cinque anni di sospensione condizionale.

Una dubbia legge gli ha permesso di abitare lì gratis

Barreto aveva già vissuto per anni nell'hotel del distretto di Manhattan senza pagare i pernottamenti a causa di una dubbia legge sugli affitti.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, nel 2018 lui e un suo amico avevano pagato la somma di 200 dollari per affittare una delle oltre 1'000 camere dell'hotel art déco.

In seguito ha richiesto un contratto di locazione, sostenendo che l'unica notte trascorsa nell'hotel gli dava già diritto alla protezione di una legge comunale. Questa riguarda i residenti di camere singole in edifici costruiti prima del 1969.

Man who lived rent-free in New Yorker Hotel, then claimed to own it, pleads guilty to fraud charge https://t.co/YIrF2DLvvZ — CTV News (@CTVNews) February 19, 2026

Quando l'hotel ha respinto la richiesta, Barreto è andato in tribunale. Ma dopo che il New Yorker Hotel non ha inviato un avvocato all'udienza, l'uomo è stato dichiarato proprietario della stanza d'albergo.

L'uomo ha provato a trasferire a sé l'intero hotel

Secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'uomo ha fatto un ulteriore passo avanti: ha caricato su un sito web di New York un atto falso con il quale ha trasferito a sé stesso la proprietà dell'intero edificio dell'hotel.

Barreto aveva cercato di riscuotere l'affitto e aveva dato istruzioni alla banca dell'albergo di trasferirgli i relativi conti bancari.

Nel 2024 è stato costretto a lasciare la proprietà dell'hotel e accusato di frode. In seguito gli è stato ordinato di sottoporsi a un trattamento psichiatrico.

L'hotel è attualmente di proprietà dell'organizzazione Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, fondata in Corea del Sud da Sun Myung Moon e nota anche come setta di Moon. L'organizzazione non ha commentato la faccenda.