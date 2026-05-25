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Vallese Un uomo muore dopo una lite a Monthey, arrestate tre persone

SDA

25.5.2026 - 18:39

Fatto di sangue a Monthey, in Vallese
Fatto di sangue a Monthey, in Vallese
Keystone

Un francese di 35 anni è morto oggi, lunedì, per le ferite riportate in una violenta colluttazione avvenuta sabato di primo mattino a Monthey (VS). Tre sospetti sono stati arrestati. Due di loro si trovano in carcere preventivo.

Keystone-SDA

25.05.2026, 18:39

La lite è scoppiata prima delle 7:00 davanti alla stazione ferroviaria, indica una nota odierna della polizia cantonale, la quale aggiunge che dopo aver aggredito il 35enne due persone sono fuggite.

La vittima è stata inizialmente soccorsa e rianimata dal personale della stazione, prima di essere trasportata in ambulanza all'ospedale di Sion, dove oggi è deceduta.

Le indagini hanno portato all'arresto di tre sospetti di età compresa tra i 22 e i 30 anni. Si tratta di un cittadino portoghese, un franco-algerino e un angolano, posti in carcere preventivo dopo essere stati interrogati.

Il portoghese è stato nel frattempo rilasciato e sarà perseguito penalmente per omissione di soccorso. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze esatte del fatto.

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