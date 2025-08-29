Andrea Bruglia, un imprenditore di 62 anni di Ancona, si stava preparando a salpare verso la Croazia con il figlio e tre amici per una vacanza in barca a vela.
Tuttavia, come riferisce «leggo.it», il viaggio si è trasformato in tragedia quando è caduto in mare ed è stato risucchiato dall'elica del motore della sua imbarcazione, poco fuori da Marina Dorica.
Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver contribuito all'incidente. L'uomo è stato colpito alla testa dal boma della barca, la trave orizzontale che sostiene la base della vela, che lo ha spinto in acqua.
Nonostante i tentativi disperati del figlio di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Il figlio, in stato di choc, è stato successivamente ricoverato in ospedale.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla di Ancona, una della Croce Rossa e un'automedica.
Il 62enne era un esperto velista e un appassionato di mare e sport. Lavorava nel settore delle forniture di dispositivi medici per strutture sanitarie.
