Un uomo muore risucchiato dall'elica della sua barca, davanti agli occhi del figlio

ai-scrape

29.8.2025 - 16:27

Immagine simbolica
Immagine simbolica
KEYSTONE

Andrea Bruglia, un imprenditore di Ancona, stava per partire per una vacanza in Croazia con il figlio e tre amici quando un tragico incidente ha trasformato il sogno in un incubo.

Igor Sertori

29.08.2025, 16:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un imprenditore di Ancona cade in mare e viene risucchiato dall'elica della sua barca a vela.
  • A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo.
  • Sulla barca, anche il figlio e tre amici.
  • I cinque stavano per salpare per la Croazia. Andrea Bruglia era un esperto velista.
Andrea Bruglia, un imprenditore di 62 anni di Ancona, si stava preparando a salpare verso la Croazia con il figlio e tre amici per una vacanza in barca a vela.

Tuttavia, come riferisce «leggo.it», il viaggio si è trasformato in tragedia quando è caduto in mare ed è stato risucchiato dall'elica del motore della sua imbarcazione, poco fuori da Marina Dorica.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver contribuito all'incidente. L'uomo è stato colpito alla testa dal boma della barca, la trave orizzontale che sostiene la base della vela, che lo ha spinto in acqua.

Nonostante i tentativi disperati del figlio di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Il figlio, in stato di choc, è stato successivamente ricoverato in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla di Ancona, una della Croce Rossa e un'automedica.

Il 62enne era un esperto velista e un appassionato di mare e sport. Lavorava nel settore delle forniture di dispositivi medici per strutture sanitarie.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

