Porta una granata trovata in cantina alla polizia di Basilea e crea il panico

Questo colpo di mortaio ha fatto scalpore a Reinach.

Lunedì è stato necessario evacuare un posto di polizia a Reinach, nel semicantone di Basilea Campagna. Un uomo ha infatti portato con sé, in una borsa da palestra, un colpo di mortaio inesploso.

Lunedì un uomo ha consegnato alla stazione di polizia a Reinach, nel semicantone di Basilea Campagna, una bomba inesplosa.

Lunedì è stato necessario evacuare la stazione di polizia a Reinach, nel semicantone di Basilea Campagna, a causa di una bomba inesplosa. Un uomo ha infatti trovato il colpo di mortaio nella cantina di una terza persona e ha deciso di consegnarlo agli agenti, ma senza rendersi conto della pericolosità. Lo ha dichiarato la polizia a «20 Minuten».

L'uomo ha trasportato l'oggetto in una borsa da palestra e poi l'ha appoggiato sul tavolo con la scritta «Salve, ho qualcosa da consegnare». La polizia ha reagito immediatamente sgomberando la postazione.

Gli agenti non sono potuti rientrare in ufficio per circa 45 minuti e solo allora si sono resi conto che la granata non era attiva. Stando alla polizia, il colpo di mortaio è stata poi preso e distrutto dal centro di segnalazione degli ordigni inesplosi di Berna.

La polizia ha poi pubblicato una foto della granata sui social media con l'avvertenza: «Per favore, se trovate qualcosa di simile, non toccatela, contrassegnatela e segnalate il ritrovamento direttamente alla polizia o al centro di segnalazione degli ordigni inesplosi tramite il numero di emergenza 117. Toccarla o addirittura trasportarla è una pessima idea».