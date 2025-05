Un uomo prova dei jeans da donna e resta scioccato. Ecco perché

I Jeans da donna hanno delle particolarità non sempre comode. Imago

Un uomo ha indossato dei jeans da donna per testare le tasche e il risultato ha scatenato l'approvazione (e le risate) di milioni di utenti su TikTok.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Nick Wilkins, un tiktoker americano, ha provato un paio di jeans da donna per verificare le lamentele sulla scarsa funzionalità delle tasche femminili.

Il test conferma il problema: le tasche sono talmente piccole che non riescono a contenere neppure un telefono.

Il video è diventato virale e ha ricevuto centinaia di commenti da donne che confermano l'esperienza, tra ironia e frustrazione. Mostra di più

Anche se non sei una donna, probabilmente avrai sentito almeno una volta delle lamentele sulle tasche dei vestiti femminili: spesso troppo piccole o del tutto inesistenti.

Mentre gli abiti da uomo sono dotati di tasche profonde e pratiche - ideali per portare con sé oggetti come telefono, portafoglio e chiavi - le ragazze sono spesso costrette a usare borse e borsette per fare lo stesso.

Un accessorio utile, certo, ma non sempre comodo. E proprio per questo un uomo americano, Nick Wilkins, ha deciso di mettere alla prova questa «lamentela» in un video su «TikTok», provando in prima persona un paio di jeans da donna per capire quanto fossero realmente inutili le tasche.

«Oggi provo dei pantaloni da donna, perché ho sentito tante dire che le tasche fanno pena», dice all'inizio del video, mostrando un paio di jeans.

Una volta indossati, nota subito che non gli stanno affatto male, ma passa subito al test pratico: cerca di infilare telefono, portafoglio e chiavi nelle tasche frontali. Il risultato? Il telefono entra solo a metà, e anche il resto resta praticamente fuori.

«Ma è uno scherzo? Davvero è così in tutte le tasche?», esclama stupito. Poi aggiunge: «Ora capisco perché portate sempre le borse. E nemmeno i vestiti hanno le tasche, giusto?».

Con tono ironico si rivolge infine ai produttori: «Chi fa i pantaloni da donna dovrebbe davvero iniziare a dare un po’ di profondità alle tasche!».

Il video si chiude con una battuta: «Comunque mi fanno un bel sedere, wow!!», dice ridendo.

Nei commenti, molte donne confermano il problema: «Aspetta di scoprire quelli con le tasche finte», scrive una. Un’altra suggerisce: «Ci fanno le tasche piccole apposta per costringerci a comprare le borse».

E c’è chi conclude: «Anche quelle più «grandi» non servono: appena ti siedi con qualcosa dentro, è un disastro».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.