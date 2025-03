Finora il dispositivo è stato impiantato in quattro pazienti per esaminare la sicurezza e le prestazioni del nuovo cuore artificiale. (Foto simbolica) Keystone

Per la prima volta al mondo un paziente con insufficienza cardiaca ha vissuto oltre 100 giorni con un cuore artificiale fatto di titanio. Una durata record in attesa del trapianto, grazie all'intervento eseguito in Australia.

Keystone-SDA SDA

I medici del St Vincent's Hospital di Melbourne hanno fatto sapere che «l'uomo si sta riprendendo molto bene».

Il cuore artificiale è fatto interamente di titanio, non ha valvole e ha una sola parte mobile. Il movimento, controllato da magneti, permette di pompare il sangue sostituendo la funzione ventricoli, entrami danneggiati in caso di insufficienza cardiaca.

«Siamo di fronte a uno scenario completamente nuovo per i trapianti di cuore», ha commentato Chris Hayward, del Victor Chang Cardiac Research Institute. «Nei prossimi anni vedremo il cuore artificiale divenire l'alternativa per i pazienti in attesa di un donatore di cuore», ha aggiunto

L'organo in titanio è in corso di sperimentazione negli Stati Uniti grazie al via libera della Food and Drug Administration.

Finora il dispositivo è stato impiantato in quattro pazienti per esaminare la sicurezza e le prestazioni del nuovo cuore artificiale. Uno di questi, in condizioni molto gravi, aveva ricevuto il cuore di titanio a luglio, ma è sopravvissuto solo otto giorni.