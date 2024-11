Vince 48 milioni alla lotteria: «Mia moglie cerca ancora le offerte alla Coop»

Il fortunato ha vinto 48 milioni (foto d'archivio). sda

Dieci anni fa un uomo residente nel Canton Berna ha vinto 48 milioni di franchi alla lotteria. In una recente intervista ha raccontato come è cambiata la sua vita e cosa ha comprato con i soldi: «Sarei stato felice anche con un milione».

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un abitante del Canton Berna ha vinto 48 milioni alla lotteria.

In molti gli hanno chiesto del denaro dopo aver saputo della sua vincita.

La sua vita non è però cambiata molto: «Mia moglie cerca ancora le offerte alla Coop».

Da quando ha vinto, non ha più giocato alla lotteria. Mostra di più

Dieci anni fa è successo l'inimmaginabile per Hans (nome di fantasia): vince 48 milioni di franchi alla lotteria svizzera. In realtà era un giorno del tutto normale quando ha compilato il biglietto, come ha raccontato al quotidiano «Aargauer Zeitung».

«Ero sceso in giardino a prendere le sigarette quando ho visto il jackpot record. Ho pensato che avrei potuto giocare di nuovo». Poco tempo dopo, ha scoperto di aver vinto il primo premio, il che lo ha spinto a bere un whisky per cavalcare l'emozione.

Nessuna spesa folle

Nonostante l'inaspettata ricchezza, lui e sua moglie hanno deciso di non fare cambiamenti drastici alla loro vita. «Per noi era importante rimanere come eravamo», sottolinea il fortunato vincitore.

I due hanno deciso di investire il denaro in proprietà, titoli e in un regalo ai figli. «Abbiamo discusso l'intera faccenda con la nostra banca e abbiamo ricevuto una consulenza molto competente», racconta l'uomo.

Sono stati esauditi anche alcuni desideri personali, come un'auto nuova, ma nessuna spesa stravagante, come una villa sul lago o uno yacht.

Non sono mancate lettere e telefonate di supplica

La notizia della sua vincita si è diffusa rapidamente nella comunità. Nonostante i suoi sforzi per mantenere il segreto, lui e la moglie hanno dovuto rispondere a richieste curiose.

«A volte ho dovuto mentire alle persone», ammette Hans. Non sono mancate lettere e telefonate di supplica. «Ho sempre detto no e ho concesso solo pochi prestiti senza interessi».

Una routine praticamente uguale

La vita di tutti i giorni è rimasta sostanzialmente la stessa. «Mia moglie cerca ancora le offerte alla Coop», dice con un sorriso.

Anche se potrebbero permettersi di più, continuano a privilegiare la frugalità. Vanno in vacanza dove vogliono e si concedono un buon albergo invece di comprare una casa per le vacanze. «Non vogliamo alcun onere aggiuntivo».

Da quando ha vinto, Hans non ha più giocato alla lotteria. «Ho avuto abbastanza fortuna», spiega. Anche se ora è finanziariamente sicuro, continua a vivere la sua vita con modesta soddisfazione: «Sarei stato felice anche con un milione».