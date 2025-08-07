L'operazione è miracolosamente riuscita. (immagine simbolica) Sven Hoppe/dpa

Un uomo italiano viene ricoverato in ospedale con una freccia in testa ben due giorni dopo l'incidente. Miracolosamente è sopravvissuto. I medici lo definiscono un colpo di fortuna.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 64 anni è sopravvissuto due giorni con una freccia in testa.

La freccia aveva mancato per un soffio le regioni centrali del cervello.

L'operazione è stata possibile solo grazie a una precisa pianificazione. Mostra di più

Un miracolo medico è avvenuto in Italia: un uomo di 64 anni è sopravvissuto per due giorni con una freccia nel cranio prima di essere ricoverato in ospedale.

Come riporta il «Corriere della Sera », la freccia è stata scagliata dalla sua stessa balestra. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente: la polizia sta indagando.

Durante i due giorni trascorsi nella sua casa, l'uomo è rimasto cosciente, ma non era in grado di mangiare, bere o muoversi. I servizi di emergenza sono stati chiamati solo quando sono arrivati i carabinieri. Una volta giunto in ospedale, l'uomo era reattivo, ma non riusciva a parlare in modo coerente.

Il neurochirurgo Maurizio Iacoangeli della Clinica Torrette di Ancona parla di un caso eccezionale: «Un millimetro in più a sinistra o a destra e il paziente sarebbe morto all'istante. È stato fortunato. Oppure - se ci credete - un aiuto dall'alto», ha dichiarato al quotidiano italiano.

Il paziente rimane in condizioni critiche

Il mix di materiali della freccia di carbonio, in particolare, si è rivelato decisivo: grazie alla sua visibilità nella TAC, l'équipe medica ha potuto analizzare con precisione millimetrica il tracciato e pianificare l'intervento.

«La linea scura correva dalla fronte al collo senza penetrare nelle strutture vitali: un percorso intelligente», afferma il medico.

La sfida non era estrarre la freccia in sé, ma prevenire un'emorragia interna. «Una freccia come questa si comporta come un tappo: se la si estrae, il foro può aprirsi improvvisamente», spiega Iacoangeli.

Tuttavia, la sua clinica è preparata per questi casi estremi, anche grazie all'esperienza avuta in zone di guerra come l'Iraq o l'Ucraina, dove si verificano ferite simili.

Secondo il chirurgo, il paziente rimane in condizioni critiche. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di un incidente. I Carabinieri stanno indagando sulle cause.