Un miracolo medico è avvenuto in Italia: un uomo di 64 anni è sopravvissuto per due giorni con una freccia nel cranio prima di essere ricoverato in ospedale.
Come riporta il «Corriere della Sera », la freccia è stata scagliata dalla sua stessa balestra. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente: la polizia sta indagando.
Durante i due giorni trascorsi nella sua casa, l'uomo è rimasto cosciente, ma non era in grado di mangiare, bere o muoversi. I servizi di emergenza sono stati chiamati solo quando sono arrivati i carabinieri. Una volta giunto in ospedale, l'uomo era reattivo, ma non riusciva a parlare in modo coerente.
Il neurochirurgo Maurizio Iacoangeli della Clinica Torrette di Ancona parla di un caso eccezionale: «Un millimetro in più a sinistra o a destra e il paziente sarebbe morto all'istante. È stato fortunato. Oppure - se ci credete - un aiuto dall'alto», ha dichiarato al quotidiano italiano.
Il paziente rimane in condizioni critiche
Il mix di materiali della freccia di carbonio, in particolare, si è rivelato decisivo: grazie alla sua visibilità nella TAC, l'équipe medica ha potuto analizzare con precisione millimetrica il tracciato e pianificare l'intervento.
«La linea scura correva dalla fronte al collo senza penetrare nelle strutture vitali: un percorso intelligente», afferma il medico.
La sfida non era estrarre la freccia in sé, ma prevenire un'emorragia interna. «Una freccia come questa si comporta come un tappo: se la si estrae, il foro può aprirsi improvvisamente», spiega Iacoangeli.
Tuttavia, la sua clinica è preparata per questi casi estremi, anche grazie all'esperienza avuta in zone di guerra come l'Iraq o l'Ucraina, dove si verificano ferite simili.
Secondo il chirurgo, il paziente rimane in condizioni critiche. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di un incidente. I Carabinieri stanno indagando sulle cause.
Pensieri suicidi? Puoi trovare aiuto qui:
Questi centri sono disponibili 24 ore su 24 per le persone in crisi suicida e per coloro che le circondano.
Linea diretta di consulenza Telefono amico: numero di telefono 143 o www.143.ch.
Linea di consulenza Pro Juventute (per bambini e giovani): Numero di telefono 147 o www.147.ch
Indirizzi per persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: -Mare di nebbia: Prospettive dopo il suicidio di un genitore