Nel programma televisivo di ZDF «heute journal» sono stati mostrati dei video falsi sulle deportazioni di massa negli Stati Uniti, tra cui un filmato generato dall'intelligenza artificiale. L'emittente ha rimosso le sequenze e ha dichiarato che si trattava di un errore di etichettatura.

Nel programma televisivo «heute journal» di domenica sera, la ZDF ha utilizzato due video per illustrare le deportazioni di massa in corso negli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump.

Uno dei filmati era stato addirittura creato con l'intelligenza artificiale, mentre un altro non mostrava le deportazioni di questo momento, ma l'arresto di un bambino in Florida nel 2022 in seguito a una minaccia di amok.

Nella sua introduzione, la conduttrice Dunja Hayali ha fatto riferimento ai numerosi video delle operazioni dell'ICE presenti sui social network, spiegando che non tutti sono autentici.

Tra l'altro la trasmissione ha mostrato scene di una donna e di bambini portati via dai servizi di emergenza. Questo materiale si è poi rivelato essere generato dall'IA.

In seguito alle critiche, l'emittente ha rimosso le sequenze in questione dalla mediateca. Nella versione del programma disponibile, gli spezzoni sono stati sostituiti da altre immagini.

Una nota informa gli spettatori che il video è stato «successivamente modificato per motivi editoriali».

Un problema di etichettatura

Su richiesta del quotidiano «Bild», la ZDF ha spiegato che il materiale generato dall'IA deve essere etichettato in modo trasparente secondo i principi interni.

In questo caso specifico, l'etichettatura corrispondente «non è stata trasmessa durante il trasferimento del contributo per motivi tecnici». L'emittente si rammarica che non fosse sufficientemente chiaro quali immagini fossero reali e quali generate artificialmente.

Inizialmente non era chiaro come fosse stato utilizzato il filmato di quattro anni fa proveniente dalla Florida. La scena mostrava l'arresto di un bambino di dieci anni dopo una falsa minaccia di amok, e non era collegata alle deportazioni in corso.

Dal punto di vista politico, l'incidente ha provocato forti reazioni. L'ex vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki (FDP) ha parlato di «scandalo mediatico» su X e ha accusato il canale di aver ingannato milioni di spettatori.