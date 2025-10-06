Nel fine settimana, quasi 1'000 turisti sono stati sorpresi da una tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine: la bufera sul Monte Everest li ha colti impreparati, con conseguenze drammatiche.
- Una forte tempesta di neve sul versante tibetano del Monte Everest ha intrappolato quasi 1'000 persone a 4'900 metri di altitudine durante il fine settimana.
- La tempesta ha danneggiato le tende e reso impraticabili le strade di accesso.
- Secondo i media cinesi, finora solo 350 persone sono state salvate dalla zona di pericolo.
Quasi 1'000 persone sono rimaste intrappolate sul Monte Everest durante il fine settimana a causa di un'enorme tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine.
Una quantità eccezionale di neve e pioggia è caduta sul versante tibetano della montagna il 4 e il 5 ottobre, impedendo a molti scalatori di proseguire.
Finora sono stati salvati solo 350 alpinisti
La tempesta ha distrutto le tende degli scalatori e le masse di neve hanno bloccato le strade di accesso.
Gli alpinisti innevati hanno ripreso in video la tempesta di neve sul Monte Everest. Secondo i media cinesi, almeno 350 persone sono state tratte in salvo, ma almeno una ha perso la vita.
Il video (con sottotitoli in tedesco):
Le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest
06.10.2025