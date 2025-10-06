  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intrappolati in centinaia Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Nicole Agostini

6.10.2025

© no source

Nel fine settimana, quasi 1'000 turisti sono stati sorpresi da una tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine: la bufera sul Monte Everest li ha colti impreparati, con conseguenze drammatiche.

Nicole Agostini

06.10.2025, 16:35

06.10.2025, 16:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una forte tempesta di neve sul versante tibetano del Monte Everest ha intrappolato quasi 1'000 persone a 4'900 metri di altitudine durante il fine settimana.
  • La tempesta ha danneggiato le tende e reso impraticabili le strade di accesso.
  • Secondo i media cinesi, finora solo 350 persone sono state salvate dalla zona di pericolo.
Mostra di più
Dopo la bufera di neve. Almeno un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest

Dopo la bufera di neveAlmeno un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest

Quasi 1'000 persone sono rimaste intrappolate sul Monte Everest durante il fine settimana a causa di un'enorme tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine.

Una quantità eccezionale di neve e pioggia è caduta sul versante tibetano della montagna il 4 e il 5 ottobre, impedendo a molti scalatori di proseguire.

350 turisti già in salvo. Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest

350 turisti già in salvoEcco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest

Finora sono stati salvati solo 350 alpinisti

La tempesta ha distrutto le tende degli scalatori e le masse di neve hanno bloccato le strade di accesso.

Gli alpinisti innevati hanno ripreso in video la tempesta di neve sul Monte Everest. Secondo i media cinesi, almeno 350 persone sono state tratte in salvo, ma almeno una ha perso la vita.

Il video (con sottotitoli in tedesco):

Le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Nel fine settimana, quasi 1'000 turisti sono stati sorpresi da una tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine: la bufera sul Monte Everest li ha colti impreparati, con conseguenze drammatiche.

06.10.2025

I più letti

Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
Gisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André

Altre notizie

Francia. Gisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

FranciaGisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

Medio Oriente. 138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

Medio Oriente138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

E non è l'unica colpita. Invasione di mosche in parrocchia, una chiesa svizzera costretta a chiudere

E non è l'unica colpitaInvasione di mosche in parrocchia, una chiesa svizzera costretta a chiudere