Nel fine settimana, quasi 1'000 turisti sono stati sorpresi da una tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine: la bufera sul Monte Everest li ha colti impreparati, con conseguenze drammatiche.

La tempesta ha danneggiato le tende e reso impraticabili le strade di accesso.

Secondo i media cinesi, finora solo 350 persone sono state salvate dalla zona di pericolo. Mostra di più

Quasi 1'000 persone sono rimaste intrappolate sul Monte Everest durante il fine settimana a causa di un'enorme tempesta di neve a 4'900 metri di altitudine.

Una quantità eccezionale di neve e pioggia è caduta sul versante tibetano della montagna il 4 e il 5 ottobre, impedendo a molti scalatori di proseguire.

Finora sono stati salvati solo 350 alpinisti

La tempesta ha distrutto le tende degli scalatori e le masse di neve hanno bloccato le strade di accesso.

Gli alpinisti innevati hanno ripreso in video la tempesta di neve sul Monte Everest. Secondo i media cinesi, almeno 350 persone sono state tratte in salvo, ma almeno una ha perso la vita.

