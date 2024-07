Un virus dilaga sul Lago di Garda, centinaia di persone in ospedale

A Torri del Benaco l'acqua potabile deve essere trasportata con un camion. Facebook / Comune di Torri del Benaco

Centinaia di persone hanno contratto il norovirus nel comune italiano di Torri del Benaco sul Lago di Garda. Il sindaco Stefano Nicotra ha chiesto aiuto alla Città di Verona. La causa potrebbe essere una contaminazione dell'acqua potabile per colpa delle forti piogge.

zis Sven Ziegler

Un grave focolaio di norovirus ha colpito la pittoresca cittadina portuale di Torri del Benaco, sul lato veneto del Lago di Garda. La comunità di circa 3'000 abitanti sta affrontando una massiccia ondata di gastroenterite, come riportato da «La Repubblica».

Si stima che metà della popolazione sia stata colpita: centinaia di persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Le autorità locali sono quasi impossibilitate a intervenire a causa dell'elevato numero di casi.

Il sindaco del comune italiano, Stefano Nicotra, si è quindi rivolto alla città di Verona per ottenere un sostegno al fine di mantenere le infrastrutture locali.

La causa della diffusione su larga scala della malattia non è ancora chiara, ma si sospetta che l'acqua potabile sia stata contaminata e abbia giocato un ruolo importante.

Per questo motivo, il comune ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua del rubinetto per bere e per la preparazione dei cibi. A Torri del Benaco sono state consegnate grandi quantità di acqua in bottiglie di plastica per garantire l'approvvigionamento idrico.

Le forti piogge sono la causa?

Inoltre, le condutture dell'acqua sono state trattate con cloro per uccidere eventuali batteri e virus. Il comune ha pubblicato le foto dei camion che consegnavano l'acqua potabile e ha invitato i cittadini a lavarsi e disinfettarsi regolarmente le mani.

Il norovirus, noto per le sue infezioni gastrointestinali altamente contagiose, si diffonde rapidamente da persona a persona. Non esiste una vaccinazione contro il virus e per questo motivo le strutture comuni come le caserme, le case di cura e gli ospedali sono particolarmente suscettibili a focolai. Tuttavia, è insolito che venga colpita un'intera comunità.

Un possibile fattore scatenante del propagarsi del virus potrebbe essere rappresentato dalle piogge insolitamente abbondanti delle ultime settimane. Il Lago di Garda, da cui il comune attinge l'acqua potabile, sta attualmente trasportando molta più acqua del solito.

Il livello dell'acqua a Peschiera, nella parte meridionale del lago, è stato recentemente di 1,46 metri sopra lo zero idrometrico, un livello raggiunto per l'ultima volta nel 1977. È possibile che le acque reflue siano entrate nel lago perché le tubature sono state travolte dalla massa d'acqua.