Con 853 posti a sedere, l'Airbus A380 è l'aereo passeggeri più grande del mondo (immagine illustrativa). Maurizio Gambarini/dpa

Un volo Emirates da Dubai a Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto a Istanbul domenica a causa di un'emergenza medica a bordo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un volo Emirates da Dubai a Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio imprevisto a Istanbul domenica a causa di un'emergenza medica.

Dopo un ritardo di circa due ore, l'aereo ha potuto proseguire il volo e ha raggiunto Zurigo nel pomeriggio.

A causa del ritardo, anche il volo di ritorno a Dubai ha subito un ritardo di oltre due ore.

Domenica, il volo EK87 da Dubai all'aeroporto di Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto a Istanbul. Il motivo era un'emergenza medica a bordo, come annunciato da Emirates sul suo sito web.

L'aereo - con la registrazione A6-EDF - è decollato da Dubai alle 07:17 ora svizzera. Secondo Flightradar24, il volo è stato tranquillo fino a quando l'aereo ha iniziato la discesa a ovest di Ankara, come riportato per la prima volta dal quotidiano «Tages-Anzeiger».

L'aereo è atterrato 4 ore e 16 minuti dopo il decollo.

Emirates ha anche scritto sul suo sito web che stava cercando una soluzione per i passeggeri. Il viaggio è infine proseguito alle 13:47, due ore dopo l'atterraggio imprevisto. L'A380 è arrivato a Zurigo alle 16:08.

A causa del ritardo all'arrivo, anche il volo di ritorno da Zurigo a Dubai è stato ritardato. L'aereo sarebbe dovuto decollare di nuovo alle 15:25, ma alla fine è partito alle 17:50.

Con 853 posti a sedere, l'Airbus A380 è l'aereo passeggeri più grande del mondo. L'aereo colpito ha 517 posti.