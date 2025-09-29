Domenica, il volo EK87 da Dubai all'aeroporto di Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto a Istanbul. Il motivo era un'emergenza medica a bordo, come annunciato da Emirates sul suo sito web.
L'aereo - con la registrazione A6-EDF - è decollato da Dubai alle 07:17 ora svizzera. Secondo Flightradar24, il volo è stato tranquillo fino a quando l'aereo ha iniziato la discesa a ovest di Ankara, come riportato per la prima volta dal quotidiano «Tages-Anzeiger».
L'aereo è atterrato 4 ore e 16 minuti dopo il decollo.
Emirates ha anche scritto sul suo sito web che stava cercando una soluzione per i passeggeri. Il viaggio è infine proseguito alle 13:47, due ore dopo l'atterraggio imprevisto. L'A380 è arrivato a Zurigo alle 16:08.
A causa del ritardo all'arrivo, anche il volo di ritorno da Zurigo a Dubai è stato ritardato. L'aereo sarebbe dovuto decollare di nuovo alle 15:25, ma alla fine è partito alle 17:50.
Con 853 posti a sedere, l'Airbus A380 è l'aereo passeggeri più grande del mondo. L'aereo colpito ha 517 posti.