Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera

I vortici polari instabili potrebbero influenzare il tempo in Svizzera quest'anno. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Un vortice polare debole potrebbe portare a temperature insolitamente basse in Europa quest'inverno. La situazione meteorologica promette sviluppi interessanti.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Un debole vortice polare potrebbe portare aria fredda artica in Europa centrale con maggiore frequenza quest'inverno, esponendo la Svizzera a condizioni climatiche più fredde.

L'instabilità del tempo favorisce le aree di alta pressione, che aumentano lo scambio di aria fredda e calda e quindi il rischio di ondate di freddo.

Il fenomeno La Niña potrebbe ritardare l'inverno, ma le prime ondate di freddo sono possibili già a dicembre a causa dell'instabilità del vortice polare. Mostra di più

Il prossimo inverno potrebbe essere più freddo in Svizzera rispetto agli ultimi anni.

Il motivo è la debolezza del vortice polare, che secondo i modelli attuali è meno stabile in autunno e in inverno, come riportato da «The Weather Channel». Questa instabilità potrebbe quindi portare l'aria fredda artica ad affluire più frequentemente verso l'Europa centrale.

Normalmente un forte vortice polare garantisce un clima mite da ovest. Tuttavia, un vortice debole crea più aree di alta pressione che influenzano la situazione meteorologica.

Questa cosiddetta situazione meteorologica meridiana significa che l'aria calda da sud può fluire verso nord e l'aria fredda da nord può fluire verso sud. Per la Svizzera vuol dire che ci sarà un maggiore rischio di fasi di freddo.

Il vortice polare rimane sopra il polo quando le condizioni sono stabili. Tuttavia, se la stratosfera si riscalda fortemente o il vortice si divide, il flusso diventa instabile. Questo può portare a un'esplosione di aria fredda polare.

La posizione delle aree di alta pressione determina se la Svizzera è interessata dall'aria fredda artica.

Inverno in ritardo a causa di La Niña

L'attuale situazione meteorologica, influenzata da un fenomeno di La Niña nel Pacifico, fa prevedere un inverno tardivo.

La Niña descrive un fenomeno climatico caratterizzato da un insolito raffreddamento della superficie del mare nell'Oceano Pacifico.

Negli anni della Niña, le ondate di freddo artico si verificano spesso a gennaio e febbraio. Tuttavia, il debole vortice polare potrebbe portare alla prima ondata di freddo già a dicembre. Queste previsioni sono però, naturalmente, solamente speculative.