Margaret Spada, è morta dopo una rinoplastica. Gli inquirenti indagano sulla causa del decesso.

La 22enne siciliana Margaret Spada è deceduta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sull'anestesia e sulle condizioni dell'ambulatorio. Oggi, venerdì, è prevista l'autopsia.

Margaret Spada si è recata a Roma per una rinoplastica, ma è morta dopo tre giorni di agonia per una complicazione dell'intervento.

Le cause del decesso non sono chiare e perciò gli inquirenti hanno aperto un'indagine per stabilire le dinamiche ed eventuali responsabilità.

Al centro di questa ci sono i due medici che avrebbero operato la ragazza. Le autorità ipotizzano una correlazione tra l'anestesia e il decesso.

Inoltre la struttura dove si è svolto l'intervento è stata sequestrata e le forze dell'ordine sono alla ricerca della cartella clinica di Margaret, per ora introvabile.

Oggi, venerdì 15 novembre, è prevista l'autopsia, che dovrebbe chiarire le cause della morte. Mostra di più

Margaret Spada, una giovane di 22 anni proveniente da Lentini, in provincia di Siracusa, si era recata a Roma per sottoporsi a un intervento di rinoplastica. Dopo essere stata accolta in ambulatorio e sottoposta all'anestesia, ha accusato un malore.

Nonostante i tentativi di rianimazione, documentati in un video girato dal fidanzato, la ragazza non si è più ripresa ed è deceduta il 7 novembre all'ospedale Sant'Eugenio, dopo tre giorni di agonia.

Le indagini, condotte dai NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri), sono ancora in corso e l'autopsia è prevista per oggi, 15 novembre, come riporta «Fanpage.it».

Gli inquirenti devono chiarire le circostanze dell'intervento e individuare eventuali responsabilità. Al momento i due titolari dell'ambulatorio, padre e figlio, sono indagati per omicidio colposo.

L'autopsia sarà decisiva per stabilire la causa della morte

Le cause della morte di Margaret non sono ancora note. La giovane era giunta a Roma per l'operazione nello studio, scoperto su TikTok, e dopo la prima visita aveva fissato l'appuntamento per l'intervento.

Solo l'autopsia potrà stabilire se ci sia una correlazione tra l'anestesia e il decesso, come ipotizzato dagli inquirenti.

I genitori della ragazza, tramite l'avvocato Alessandro Vinci, hanno dichiarato che la figlia era in buona salute e non soffriva di patologie che richiedessero cure o causassero malesseri costanti.

Le indagini proseguono, con il fidanzato che rimane a disposizione degli inquirenti. Il giovane ha anche registrato un video dei tentativi di rianimazione, ora al vaglio delle autorità.

L'ambulatorio è stato posto sotto sequestro

I NAS stanno esaminando anche l'ambulatorio situato nella zona di Fonte Ostiense. I due medici, che vantano un ampio seguito su TikTok e Instagram, sono indagati per omicidio colposo.

Lo studio, privo di targa o insegna esterna, è stato posto sotto sequestro, sebbene una collaboratrice abbia dichiarato che la chiusura è dovuta a lavori. È necessario chiarire se la struttura fosse adeguatamente attrezzata per le emergenze e se i chirurghi abbiano seguito le norme previste.

Non si esclude che possano emergere ulteriori accuse di natura amministrativa nei confronti dei due medici, relative all'ambulatorio in cui è avvenuto l'intervento.

Infine, i carabinieri del NAS sono alla ricerca dei documenti necessari per l'operazione, che non sono ancora stati rintracciati: mancano la cartella clinica, la registrazione dell'intervento e l'attestazione del consenso informato firmato dalla ragazza.

