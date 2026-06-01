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A differenza di «Timmy» Una balena di 12 tonnellate si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record

Sven Ziegler

1.6.2026

La Francia trasporta via una balena arenata
La Francia trasporta via una balena arenata. La balena è stata trasportata via su un camion.

La balena è stata trasportata via su un camion.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. L'area di carico era troppo piccola per la balena.

L'area di carico era troppo piccola per la balena.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru.

La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. La balena si è arenata sulla costa atlantica francese.

La balena si è arenata sulla costa atlantica francese.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata
La Francia trasporta via una balena arenata. La balena è stata trasportata via su un camion.

La balena è stata trasportata via su un camion.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. L'area di carico era troppo piccola per la balena.

L'area di carico era troppo piccola per la balena.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru.

La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru.

Immagine: AFP

La Francia trasporta via una balena arenata. La balena si è arenata sulla costa atlantica francese.

La balena si è arenata sulla costa atlantica francese.

Immagine: AFP

Una balenottera di oltre 12 tonnellate si è spiaggiata ed è morta sulla costa atlantica francese. Meno di un giorno dopo, la carcassa è già stata recuperata. Adesso un'indagine dovrà chiarire perché l'animale si sia allontanato così tanto.

Sven Ziegler

01.06.2026, 14:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una femmina di balena si è arenata sulla costa dell'Île de Ré, nella Francia occidentale.
  • L'animale era lungo circa 10 metri e pesava più di 12 tonnellate.
  • Gli esperti vogliono adesso effettuare un'autopsia per indagare sulle cause dell'arenamento.
Mostra di più

Lo spiaggiamento di una balenottera sulla costa atlantica francese ha suscitato grande scalpore.

La femmina è stata scoperta venerdì sera vicino a Rivedoux-Plage, sull'isola di Ré. Secondo le autorità la balena era lunga circa 10 metri e pesava più di 12 tonnellate. L'animale è morto la notte stessa.

Il recupero è stato insolitamente rapido. Gli specialisti sono arrivati con attrezzature pesanti meno di 24 ore dopo il ritrovamento. Con l'aiuto di una gru, la carcassa è stata sollevata dall'acqua e caricata su un camion.

Le immagini dell'operazione di recupero mostrano come l'enorme pinna caudale dell'animale sporgesse oltre l'area di carico.

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Gli esperti si interrogano sulle cause dell'arenamento

Per gli esperti l'arenamento è insolito. Le balenottere sono tra gli animali più grandi del pianeta dopo le balenottere azzurre e di solito viaggiano molto al largo negli oceani del mondo.

Gli esperti della rete francese di arenamento sospettano che l'animale possa essersi allontanato dal suo gruppo per qualche tempo. Non è ancora chiaro perché si sia arenato sulla costa.

La balena viene adesso analizzata scientificamente. L'autopsia dovrebbe fornire indizi per capire se una malattia, le ferite o altri fattori hanno portato all'arenamento.

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