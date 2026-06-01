La Francia trasporta via una balena arenata La balena è stata trasportata via su un camion. Immagine: AFP L'area di carico era troppo piccola per la balena. Immagine: AFP La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru. Immagine: AFP La balena si è arenata sulla costa atlantica francese. Immagine: AFP La Francia trasporta via una balena arenata La balena è stata trasportata via su un camion. Immagine: AFP L'area di carico era troppo piccola per la balena. Immagine: AFP La balena era stata precedentemente sollevata dall'acqua con una gru. Immagine: AFP La balena si è arenata sulla costa atlantica francese. Immagine: AFP

Una balenottera di oltre 12 tonnellate si è spiaggiata ed è morta sulla costa atlantica francese. Meno di un giorno dopo, la carcassa è già stata recuperata. Adesso un'indagine dovrà chiarire perché l'animale si sia allontanato così tanto.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una femmina di balena si è arenata sulla costa dell'Île de Ré, nella Francia occidentale.

L'animale era lungo circa 10 metri e pesava più di 12 tonnellate.

Gli esperti vogliono adesso effettuare un'autopsia per indagare sulle cause dell'arenamento. Mostra di più

Lo spiaggiamento di una balenottera sulla costa atlantica francese ha suscitato grande scalpore.

La femmina è stata scoperta venerdì sera vicino a Rivedoux-Plage, sull'isola di Ré. Secondo le autorità la balena era lunga circa 10 metri e pesava più di 12 tonnellate. L'animale è morto la notte stessa.

Il recupero è stato insolitamente rapido. Gli specialisti sono arrivati con attrezzature pesanti meno di 24 ore dopo il ritrovamento. Con l'aiuto di una gru, la carcassa è stata sollevata dall'acqua e caricata su un camion.

Le immagini dell'operazione di recupero mostrano come l'enorme pinna caudale dell'animale sporgesse oltre l'area di carico.

Gli esperti si interrogano sulle cause dell'arenamento

Per gli esperti l'arenamento è insolito. Le balenottere sono tra gli animali più grandi del pianeta dopo le balenottere azzurre e di solito viaggiano molto al largo negli oceani del mondo.

Gli esperti della rete francese di arenamento sospettano che l'animale possa essersi allontanato dal suo gruppo per qualche tempo. Non è ancora chiaro perché si sia arenato sulla costa.

La balena viene adesso analizzata scientificamente. L'autopsia dovrebbe fornire indizi per capire se una malattia, le ferite o altri fattori hanno portato all'arenamento.