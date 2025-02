I figli dell'ex chirurgo che ha stuprato 299 persone rompono il silenzio: «Una bomba atomica in famiglia»

Il palazzo di giustizia di Vannes, nella Francia occidentale, in questa immagine scattata durante l'apertura del processo al chirurgo francese Joël Le Scouarnec, accusato di aver violentato e aggredito 299 persone, soprattutto bambini. (Foto AP/Thomas Padilla) KEYSTONE

Due figli di Joël Le Scouarnec, ex chirurgo accusato di aver abusato sessualmente di centinaia di pazienti, hanno raccontato in tribunale l'impatto devastante delle sue azioni, rivelando traumi familiari e segreti oscuri che hanno segnato la loro famiglia.

Keystone-SDA ATS

«La sua perversione è esplosa come una bomba atomica in famiglia»: due dei figli di Joël Le Scouarnec hanno raccontato martedì al tribunale penale l'impatto delle azioni dell'ex chirurgo francese, sotto processo dal giorno precedente per lo stupro e la violenza sessuale di 299 pazienti, la maggior parte dei quali minorenni, nell'arco di 25 anni.

Si tratta di uno dei più grandi casi di pedofilia mai giudicati in Francia.

«Non so come abbia fatto a rimanere invisibile», ha detto il secondogenito, di 42 anni, durante un lungo interrogatorio volto a far luce sulla personalità del padre, che ha paragonato al «dottor Jekyll e mister Hyde».

«C'è una personalità che non conosco di mio padre. Non posso odiarlo perché non ho nulla da rimproverargli come genitore. Ma non posso perdonare quello che ha fatto», ha detto al tribunale penale di Morbihan, nella Francia occidentale.

Violentato dal nonno

«Non so da dove venga questa perversione, non la capisco nemmeno», ha detto l'uomo, che ha raccontato alla corte come lui stesso sia stato violentato e aggredito sessualmente dal padre di Joël Le Scouarnec quando aveva tra i 5 e i 10 anni.

«Ho le immagini nella mia testa, le avrò per il resto della mia vita», ha detto, sostenendo di essere l'unico figlio a essere stato vittima del nonno paterno. Anche Joël Le Scouarnec è stato vittima del padre? «Credo di sì, ma lui mi ha sempre detto di no», risponde.

Alcolismo e insonnia

In seguito ai traumi subiti e alle rivelazioni fatte contro Joël Le Scouarnec nel 2017 - dopo una denuncia per lo stupro di una vicina di casa di sei anni - il 42enne ha raccontato di essere alcolizzato e di soffrire di insonnia.

«Tutto questo mi ha condizionato. Adesso sta bene dov'è, non farà più del male a nessuno», ha proseguito, sottolineando di non aver mai subito violenze di alcun tipo da parte del padre: «Credo che mia madre lo avrebbe ucciso».

«Hai ragione, quello che ho fatto è imperdonabile, ma ti chiedo di perdonarmi», ha affermato l'ex chirurgo al suo secondogenito.

Le parole non dette

Prima di lui, anche il fratello minore, di 37 anni, ha dipinto il quadro di un'«infanzia felice» in una «famiglia normale», ma segnata da «cose non dette» sulla violenza sessuale e incestuosa.

«Ho ricordi molto belli di mio padre. Credo che nel profondo sia questo il motivo per cui, dal 2017, ho tagliato i contatti, perché questa è l'immagine che vorrei conservare di lui», ha spiegato il più giovane dei tre figli.

Nel box, Joël Le Scouarnec, testa calva con capelli bianchi e occhiali con montatura metallica, l'ha fissato, immobile.

Alla domanda della presidentessa sulle «cose non dette» in famiglia, in particolare sulla condanna del padre alla pena detentiva sospesa nel 2005 per possesso di immagini pedo pornografiche, il figlio minore risponde: «Ti rende un po' paranoico. Non lascio mai mio figlio completamente solo».

«Separare l'uomo sotto processo dal padre premuroso»

«Vorrei ricordarle che deve separare l'uomo sotto processo dal padre che ha fatto in modo che durante la mia infanzia non mi mancasse nulla», ha poi riferito, guardando suo padre per la prima volta, con la voce strozzata.

A quel punto il padre ha toccato la mano dell'avvocato, commosso, ha abbassato la testa togliendosi gli occhiali e coprendo gli occhi. È sembrato che stesse piangendo.

L'ex moglie dell'imputato avrebbe dovuto testimoniare alla fine della giornata, ma sarà chiamata solo mercoledì, poiché le udienze sono state molto più lunghe del previsto e la giornata si è conclusa intorno alle 21.00.

Quest'ultima è arrivata in tribunale nascosta sotto un grande cappuccio nero, indossando guanti neri e una maschera chirurgica blu. Assalita dalle telecamere, ha dovuto farsi strada tra i giornalisti, cercando di nascondere il volto con le mani.

La donna ha sempre affermato non aver mai avuto il minimo sospetto che il marito fosse un pedofilo, nemmeno dopo la sua condanna nel 2005, nonostante i suoi scritti suggerissero il contrario fin dagli anni '90.

«Ho commesso atti spregevoli»

Lunedì, a primo giorno del processo che potrebbe durare fino a quattro mesi, l'imputato ha parlato per la prima volta: «Ho commesso atti spregevoli. Oggi sono perfettamente consapevole che queste ferite sono indelebili, irreparabili», ha aggiunto.

L'ex chirurgo registrava meticolosamente in quaderni e cartelle i nomi, le età e gli indirizzi delle sue vittime, nonché le violenze inflitte, spesso con la scusa di una procedura medica.

Già condannato nel 2020 a 15 anni di carcere per lo stupro e la violenza sessuale di quattro bambini, tra cui due nipoti, l'ex medico è ora sotto processo per atti perpetrati tra il 1989 e il 2014 in diversi ospedali della Francia occidentale.