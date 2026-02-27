Una borsa a forma di carrello della spesa? È l'ultima trovata di Lidl

Dopo la croissant bag, Lidl segue l'esempio e lancia una borsa a forma di carrello della spesa. L'accessorio è stato creato dall'artista di New York Nik Bentel. Il nuovo prodotto è limitato e può essere vinto, non acquistato.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Lidl ha lanciato la trolley bag in edizione limitata dal design di un mini carrello della spesa, creata dall'artista Nik Bentel, che ha debuttato alla London Fashion Week 2026.

Dopo la virale croissant bag, la borsa in acciaio inossidabile è la seconda collaborazione con il designer newyorkese.

In Svizzera è unicamente disponibile tramite un'estrazione a premi.

Con questa campagna, Lidl si unisce a una tendenza in atto che vede i rivenditori trasformare prodotti di uso quotidiano in dichiarazioni di moda, alcune delle quali in edizione limitata. Mostra di più

Cosa succede quando un discount incontra l'alta moda? Lidl ha trasformato il suo carrello della spesa in una borsa firmata, in collaborazione con l'artista newyorkese Nik Bentel. E non si tratta di un pesce d'aprile.

La trolley bag è la seconda collaborazione del gigante dei supermercati con il designer americano. Nel 2024 era diventata virale la croissant bag ed era andata esaurita in pochissimo tempo.

«È incredibilmente eccitante trasformare gli oggetti più inaspettati in dichiarazioni di moda», ha detto lo stilista sulla sua ultima creazione. Anche fare la spesa al discount diventa un evento fashion.

Ecco come accaparrarsi un esemplare

Ma il divertente mini carrello della spesa non si può semplicemente acquistare. In Svizzera chiunque sia interessato può vincerlo tramite un'estrazione a premi sui profili social di Lidl Svizzera.

La trolley bag ha fatto il suo debutto alla London Fashion Week 2026. Lo speciale accessorio è realizzato in acciaio inossidabile, con una struttura a griglia, una maniglia e tutto ciò che ne consegue. Ma probabilmente non è destinata all'uso quotidiano.

Non è una novità

La creazione di nuovi accessori o capi di abbigliamento a partire da prodotti di culto non è una nuova tendenza.

Ad esempio nel 2010 Migros ha lanciato per la prima volta i popolari motivi dei gelati come articoli da indossare: la foca alla vaniglia e l'orsetto al cioccolato adornavano magliette, pantaloncini e borse. Anche l'iconico motivo del tè freddo è stato successivamente reinterpretato in chiave fashion.

Anche Aldi si è unito all'iniziativa, lanciando le prime Aldilettes come parte della collezione Aldi Original nel settembre 2020. Le ciabatte a strisce bianche e blu con il design del marchio facevano parte di una collezione streetwear in edizione limitata che è diventata popolare grazie a giveaway su Instagram e a una mostra pop-up a Berlino.