  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aste Una borsa Birkin appartenuta all'attrice venduta per quasi 2,5 milioni di euro

SDA

5.12.2025 - 18:21

La borsa Birkin di Hermès venduta all'asta da Sotheby's ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro.
La borsa Birkin di Hermès venduta all'asta da Sotheby's ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro.
Keystone

Una borsa Birkin di Hermès, realmente appartenuta a Jane Birkin, è stata venduta all'asta ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro (2,3 milioni di franchi), spese incluse: è quanto annuncia Sotheby's.

Keystone-SDA

05.12.2025, 18:21

05.12.2025, 18:25

La vendita è avvenuta a pochi mesi da un'altra asta da record: quando l'originale della borsa Birkin venne ceduta per 8,6 milioni di euro (8,1 milioni di franchi).

Soprannominata Le Birkin Voyageur, la borsa venduta oggi ha moltiplicato di sei volte la forchetta più alta stimata dagli organizzatori (370.000 euro). Ad aggiudicarsela, è stato un acquirente per telefono dopo «11 minuti di rilanci accaniti tra sei collezionisti», rivela Sotheby's all'Agence France Presse.

I più letti

Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026
Odermatt chiude quinto il super G a Beaver Creek
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Altre notizie

Lutto. È morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao

LuttoÈ morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao

Egitto. Le trivelle avanzano per il megaresort ai piedi del Monastero di Santa Caterina

EgittoLe trivelle avanzano per il megaresort ai piedi del Monastero di Santa Caterina

Soletta. Camion precipita da un ponte e finisce nell'Aare a Winznau

SolettaCamion precipita da un ponte e finisce nell'Aare a Winznau