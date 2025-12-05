La borsa Birkin di Hermès venduta all'asta da Sotheby's ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro. Keystone

Una borsa Birkin di Hermès, realmente appartenuta a Jane Birkin, è stata venduta all'asta ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro (2,3 milioni di franchi), spese incluse: è quanto annuncia Sotheby's.

Keystone-SDA SDA

La vendita è avvenuta a pochi mesi da un'altra asta da record: quando l'originale della borsa Birkin venne ceduta per 8,6 milioni di euro (8,1 milioni di franchi).

Soprannominata Le Birkin Voyageur, la borsa venduta oggi ha moltiplicato di sei volte la forchetta più alta stimata dagli organizzatori (370.000 euro). Ad aggiudicarsela, è stato un acquirente per telefono dopo «11 minuti di rilanci accaniti tra sei collezionisti», rivela Sotheby's all'Agence France Presse.