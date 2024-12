Quanto donano gli svizzeri? Lo mostra una classifica della Fondazione britannica Charities Aid. Immagine: Keystone/Gaetan Bally

La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Ma quanto siamo generosi in questo Paese? Una classifica mostra le nazioni più generose e quelle più avare.

Vanessa Büchel, Redazione blue News Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il World Giving Index 2023 indica l'Indonesia come il Paese più generoso del mondo.

Piazzatasi al 65° posto, la Svizzera è solo nella media, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità verso gli stranieri.

Paesi come il Kenya, il Bangladesh e la Nigeria sono in testa in termini di disponibilità ad aiutare, mentre la Polonia e il Giappone sono in coda, sia nell'indice generale sia in termini di disponibilità a donare. Mostra di più

Chi ha molto può anche condividere. E chi è benestante può aiutare. Questa è l'idea di base, ma in realtà non è sempre così, come dimostra il «World Giving Index» della Charities Aid Foundation (CAF) britannica.

La valutazione si concentra su tre aree principali: disponibilità ad aiutare gli sconosciuti, disponibilità a donare e volontariato.

La CAF pubblica ogni anno, dal 2010, una classifica. I ricercatori basano la loro analisi sui dati dell'istituto statunitense di ricerche di mercato e di opinione Gallup. Il risultato è un elenco di 142 Paesi e una panoramica di quanto siano generosi.

La Svizzera ha ottenuto un punteggio nella media. Ma c'è un aspetto in particolare in cui gli elvetici sembrano non eccellere: quando si tratta di aiutare gli altri.

La Svizzera è uno dei Paesi meno disponibili

Il Kenya occupa il primo posto nella classifica dei Paesi più disponibili, nella categoria «helped a stranger», aiuto a uno sconosciuto. Seguono Bangladesh e Nigeria.

La Svizzera si trova invece al nono posto dei Paesi meno disponibili ad aiutare gli altri.

La top ten dei Paesi più disponibili Kenya: 82%

Bangladesh: 81%

Nigeria: 81%

Liberia: 80%

Senegal: 78%

Sierra Leone: 78%

Gambia: 78%

Ucraina: 77%

Malawi: 77%

Niger: 77% Mostra di più

La top ten dei Paesi meno disponibili Polonia: 23%

Giappone: 24%

Cambogia: 28%

Francia: 38%

Lituania: 41%

Croazia: 43%

Kazakistan: 45%

Slovacchia: 45%

Svizzera: 45%

Serbia: 45% Mostra di più

L'Indonesia è invece in cima alla classifica generale dei Paesi più generosi con un World Giving Index di 74 punti.

La Svizzera si colloca al 65° posto, con 42 punti. Il 54% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto una donazione in denaro, ma solo il 27% ha svolto attività di volontariato e il 45% ha aiutato altre persone.

In coda alla classifica generale ci sono il Giappone e la Polonia. In entrambi i Paesi, la percentuale di persone che hanno fatto una donazione in denaro è inferiore al 20%. In confronto, il 90% delle persone in Indonesia, il Paese in testa alla classifica, ha fatto una donazione in denaro.

La top ten dei Paesi più generosi Indonesia: indice di donazione mondiale pari a 74

Kenya: 63

Singapore: 61

Gambia: 61

Nigeria: 60

USA: 59

Ucraina: 57

Australia: 54

Emirati Arabi Uniti: 54

Malta: 54 Mostra di più

La top ten dei Paesi più avari Polonia: indice di donazione mondiale pari a 15

Giappone: 20

Cambogia: 22

Lituania: 22

Yemen: 23

Croazia: 24

Togo: 24

Afghanistan: 24

Tunisia: 24

Bulgaria: 26 Mostra di più

La CAF intende inoltre utilizzare la classifica per fare appello ai Governi affinché facilitino le donazioni e promuovano lo sviluppo di organizzazioni della società civile forti.

L'organizzazione è convinta che in molti Paesi si possa aumentare sia la disponibilità a donare che il coinvolgimento della comunità.