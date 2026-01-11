  1. Clienti privati
Record Venduto per 15 milioni il primo fumetto di Superman

SDA

11.1.2026 - 08:56

L'edizione numero 1 di Action Comic con il primo fumetto di Superman del 1938.
L'edizione numero 1 di Action Comic con il primo fumetto di Superman del 1938.
Keystone

Una copia molto rara del fumetto che nel 1938 presentò Superman al mondo è stata venduta a un collezionista anonimo per 15 milioni di dollari, circa 12 milioni di franchi.

Keystone-SDA

11.01.2026, 08:56

11.01.2026, 09:12

Lo riporta la Bbc, secondo cui una copia dello stesso fumetto era stata rubata tempo fa dalla casa dell'attore Nicolas Cage e restituita a lui più di dieci anni dopo.

Secondo l'emittente britannica, il precedente record per la vendita di un fumetto era stato stabilito a novembre, quando un esemplare in buone condizioni di Superman n. 1 era stato venduto all'asta per 9,12 milioni di dollari. Il prezzo originale era di 10 centesimi, circa 2,25 dollari di oggi.

Il debutto di Superman è una delle numerose storie raccolte in Action Comics n. 1, a cui viene riconosciuto il merito di aver definito il genere dei supereroi come lo conosciamo oggi, e di cui si ritiene esistano meno di 100 copie.

La vendita è stata negoziata da Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede a New York, che ha affermato che sia il proprietario del fumetto sia l'acquirente hanno voluto rimanere anonimi.

Il broker ha affermato che la copia ha ricevuto un punteggio di nove punti su dieci dalla Certified Guaranty Company, specializzata nell'autenticazione di oggetti da collezione.

