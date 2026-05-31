Una coppia accusa dolore alla schiena, a entrambi arriva la stessa scioccante diagnosi

Un uomo e sua moglie in Australia pensavano di avere solo un po' di mal di schiena. Poi è arrivata la diagnosi di cancro (immagine illustrativa). IMAGO/imagebroker

Una coppia australiana inizialmente pensava che il dolore alla schiena fosse un innocuo effetto dei calcoli renali. Poco dopo a entrambi è stato diagnosticato un cancro alla vescica: un caso che dimostra quanto sia importante la diagnosi precoce.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia australiana ha inizialmente scambiato il dolore alla schiena per calcoli renali. In seguito a entrambi è stato diagnosticato un cancro alla vescica.

Il cancro di Phil è stato scoperto dopo la comparsa di sangue nelle urine. Entrambi hanno dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e a lui sono state asportate anche la vescica e la prostata.

I medici mettono in guardia dal sottovalutare sintomi come la presenza di sangue nelle urine o il dolore durante la minzione. La diagnosi precoce è fondamentale per il trattamento.

L'esperta: «È un tipo di tumore difficile da trattare se i pazienti vengono a fare un controllo troppo tardi». Mostra di più

Una coppia australiana ha lamentato dolori alla schiena. Entrambi hanno pensato che si trattasse di calcoli renali. Ma poco tempo dopo hanno ricevuto la stessa scioccante diagnosi di cancro.

Phil e Robin Neven inizialmente soffrivano di dolori alla parte bassa della schiena. L'uomo lo imputava a precedenti calcoli renali.

«Ho fatto una TAC, ma non è stato trovato nulla. Poi ho avuto un'infezione alle vie urinarie e sono stato piuttosto male, mi faceva male urinare, ma l'abbiamo tenuta sotto controllo», ha raccontato al «Daily Mail».

È stato necessario asportare vescica, prostata e linfonodi

La svolta è arrivata all'improvviso: l'uomo ha scoperto del sangue nelle urine. «Non avevo dolore, ma tutto quello a cui riuscivo a pensare era: Oddio! Mi sono quasi fatta la pipì addosso e sono dovuto andare dal dottore con un campione», racconta al giornale inglese.

Poco dopo ha ricevuto la diagnosi: «Mi hanno detto: "Hai un cancro alla vescica", e così ho sentito la temuta parola con la C». Ripensandoci «pensavo di avere mal di schiena, ma il cancro si è sviluppato dentro di me senza essere notato».

Probabilmente la malattia si stava sviluppando nel 75enne da qualche tempo. Dopo la diagnosi, a febbraio, si è sottoposto a chemioterapia e ad altri trattamenti. Alla fine è stato necessario rimuovere la vescica, la prostata e i linfonodi. L'operazione è stata effettuata cinque mesi fa.

Poco dopo anche alla moglie Robin è stato diagnosticato un tumore alla vescica ed è stata operata qualche settimana fa, come scrive il «Daily Mail». Entrambe le operazioni sono andate a buon fine. Phil ora vive con uno stoma e dice che è «meglio che essere morto».

La diagnosi precoce è fondamentale

Il cancro alla vescica è l'undicesimo tipo di tumore più comune in Australia. Nel 2025 il numero è salito a un picco di 3'300 nuovi casi in un anno. A confronto nel 2021 i nuovi casi sono stati 3'000.

Gli uomini sono colpiti tre volte più spesso delle donne. Allo stesso tempo il tasso di sopravvivenza a cinque anni è diminuito: dal 66% (1987-1991) al 57% (2017-2021).

La diagnosi precoce è fondamentale. I sintomi includono sangue nelle urine, frequente stimolo a urinare o dolore durante la minzione e nella zona pelvica, nel basso addome o nella parte bassa della schiena.

«Insieme abbiamo fumato 100 anni», dice Phil a proposito di un importante fattore di rischio. Altri sono l'età, le sostanze chimiche, la storia familiare e le infezioni croniche.

Un tipo di cancro difficile da trattare

L'esperta Weranja Ranasinghe avverte sul «Daily Mail» che molte persone sottovalutano i sintomi.

«È un tipo di tumore difficile da trattare se i pazienti vengono a fare un controllo troppo tardi e il cancro si diffonde oltre lo strato muscolare», afferma l'esperta.

Se il carcinoma viene riconosciuto precocemente, «in molti casi può essere trattato». La presenza di sangue nelle urine può essere un segno che il tumore si sta espandendo nella membrana mucosa.

Fiducia nel futuro

Nonostante tutto Phil e Robin guardano al futuro.

L'uomo sottolinea al giornale inglese quanto sia importante il sistema sanitario: «Quest'anno devo fare dodici vaccinazioni per rafforzare il mio sistema immunitario, e ognuna costa 9'000 dollari. Quale altro Paese si prende cura dei suoi pazienti così bene?».

E aggiunge: «Soprattutto per una persona come me, che potrebbe essere vista come un peso per il sistema».