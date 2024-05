Ali è morta per un tumore maligno al cervello. Anche il marito si è spento poco dopo. GoFundMe

In Inghilterra, una 13enne ha perso entrambi i genitori nel giro di sette settimane. Colpa in tutti e due i casi di un tumore maligno al cervello.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Regno Unito, entrambi i genitori di una ragazzina di 13 anni sono morti di tumore al cervello a distanza di sette settimane l'uno dall'altro.

La famiglia ha quindi deciso di organizzare una grande campagna di raccolta fondi.

Proprio di recente, una madre italiana che ha sacrificato la sua vita è balzata agli onori della cronaca.

Nel giro di sole sette settimane, Ali (49 anni) e Steve (50 anni) di Bury St Edmunds, nel Suffolk, hanno perso la loro battaglia contro un tumore cerebrale maligno. Hanno lasciato orfana la figlia di 13 anni.

La triste storia della famiglia è iniziata quando Ali si è spenta il 24 agosto 2023 e sette settimane dopo, il 13 ottobre 2023, anche Steve ha perso la sua battaglia contro la malattia, come riportato dal Daily Mail.

La notizia della morte dei due genitori non solo ha sconvolto amici e familiari, ma ha anche lasciato senza risposta le domande sul futuro della ragazza.

Il nipote di Steve, Ben Brown, ha espresso al giornale la sua commozione per l'improvvisa perdita: «Prima che mio zio collassasse, non c'era nulla che facesse pensare che sarebbe potuto succedere. Era in forma e in salute».

Lanciata una campagna di raccolta fondi

La famiglia, gli amici e i colleghi hanno deciso di trasformare questa tragedia in una campagna di raccolta fondi: con un viaggio in bicicletta di 280 miglia da Bury St Edmunds a Cullompton, vogliono attirare l'attenzione sulla mancanza di risorse per la ricerca sui tumori cerebrali e raccogliere 5.000 sterline a questo scopo.

Di recente, una triste storia di cancro in Italia ha fatto sì che un bambino perdesse sua mamma, Azzurra Carnelos di Oderzo, in Veneto, a sole otto settimane di vita.

Azzurra, 33 anni, stava combattendo contro un tumore al seno che si è ripresentato durante la gravidanza. Ha deciso di dare priorità alla vita del piccolo e di rinunciare alla chemioterapia.

Una scelta che alla fine le è costata la vita.