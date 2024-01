Una coppia britannica porta il figlio di due anni a fare un tour sull'Everest

La coppia britannica ha portato il figlio di due anni al campo base dell'Everest. Bild: KEYSTONE

È difficile da immaginare: un bambino di due anni diventa il più giovane ospite mai visto al campo base del Monte Everest. E i genitori ne sono orgogliosi. La famiglia racconta la sua storia al Daily Mail.

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia britannica ha raggiunto il campo base dell'Everest a 5.364 metri sul livello del mare con il figlio di due anni sulle spalle.

I due scozzesi non sembrano essere consapevoli della pericolosità della loro impresa e vengono criticati dai media.

L'«escursione» è nata per capriccio, dicono gli inglesi. Usano le loro «scarpe da ginnastica di tutti i giorni» come calzature.

Il bambino sta bene. Mostra di più

Scalare la montagna più alta del mondo con un bambino? Certo, dice una coppia britannica che «cammina» con le scarpe da ginnastica ai piedi e il figlio di due anni sulle spalle fino al campo base dell'Everest, a 5.364 metri sul livello del mare.

I coniugi scozzesi Ross e Jade Dallas sono molto orgogliosi del loro figlio Carter. Il bambino di due anni è la persona più giovane ad aver visitato il campo base del Monte Everest.

È molto meglio di una vacanza a Tenerife, ha dichiarato la coppia britannica al Daily Mail. Il figlio ha percorso il tragitto sulle spalle del padre Ross e si è comportato molto bene.

La coppia ignora il pericoloso mal di montagna

Si trattava di un'impresa molto pericolosa. L'aria a oltre 5.000 metri di altitudine è estremamente rarefatta. Ha un contenuto di ossigeno notevolmente inferiore e può quindi scatenare il mal di montagna.

Questo provoca a sua volta disturbi del sonno, nausea, mal di testa e persino un edema cerebrale (aumento della pressione nel cervello) potenzialmente fatale.

I due inglesi apparentemente hanno ignorato questo pericolo. Un medico aveva analizzato il sangue del figlio durante il viaggio e ne era rimasto «entusiasta».

In ogni caso, Carter non avrebbe sentito nulla delle fatiche. «Ha affrontato il viaggio meglio di noi. Entrambi abbiamo avuto un leggero mal di montagna, ma lui stava benissimo», ha dichiarato la coppia.

«Escursione» in «scarpe da ginnastica di tutti i giorni»

Ross, il padre, ritiene che la famiglia si sia preparata bene per il viaggio. Tutti e tre hanno praticato alcune tecniche di respirazione e hanno fatto bagni di ghiaccio.

«Il viaggio è nato da un capriccio», ha ammesso Ross, spiegando di aver acquistato giacche e sacchi a pelo a Kathmandu, in Nepal, e di aver iniziato la «camminata» verso la montagna più alta del mondo meno di 24 ore dopo il loro arrivo, apparentemente senza alcun tempo di acclimatazione.

Un'altra cosa spaventosa? I tre hanno usato le loro «scarpe da ginnastica di tutti i giorni» come calzature.

La famiglia Dallas è in viaggio in Asia da un anno. Parte della loro avventura viene finanziata affittando la loro casa in Scozia. Come ipotizza il «Bild», gli «escursionisti» inglesi generano il resto del denaro vendendo le loro storie ai media britannici.