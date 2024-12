La figlia dei due detenuti è nata a giugno. 7News

In un carcere di Miami, due detenuti hanno concepito un figlio senza mai toccarsi. Il sistema di ventilazione e la pellicola trasparente hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello Stato americano di Miami, due detenuti hanno concepito un figlio insieme senza essersi mai toccati.

La coppia ha comunicato attraverso il sistema di ventilazione della prigione usandolo per trasportare lo sperma di Joan.

Il bambino vive ora con la nonna.

I genitori sono stati trasferiti in carceri separate. Mostra di più

Daisy (29 anni) e Joan (23 anni) stanno scontando una pena nello stesso carcere, per omicidio, a Miami. Ora i due hanno avuto un figlio insieme, senza essersi mai toccati.

Ma come sarebbe successo? I due hanno comunicato per mesi attraverso il sistema di ventilazione, come riferisce l'emittente statunitense «WSVN». «Quando sei isolato per così tanto tempo, passi ore e ore a parlare con quella persona fino a quando è quasi come se fossi nella stessa stanza con lei», dice Daisy.

Joan ha poi suggerito di provare ad avere un figlio insieme: «Ho sempre voluto un bambino. E non potrò farlo per molto tempo. Quindi se dovessi scegliere qualcuno, saresti tu». Lei è d'accordo.

Sperma avvolto in una pellicola trasparente

Per un mese lui ha avvolto il suo sperma in una pellicola trasparente, cinque volte al giorno. «L'ha arrotolata, quasi come una sigaretta e l'ha attaccata al tubo che avevamo nella ventilazione e io l'ho tirata verso me», dice la donna.

Poi ha versato lo sperma negli applicatori, tubi che vengono inseriti nella vagina per le infezioni da lievito, e infine lo ha applicato. E ha funzionato: la figlia è nata a giugno.

Fernando Akerman, il direttore medico del Centro di fertilità di Miami, spiega all'emittente quanto siano basse le possibilità di rimanere incinta utilizzando questo sistema: «Stimiamo che le possibilità siano probabilmente inferiori al cinque per cento».

È stata avviata un'indagine

I due intanto sono stati trasferiti in carceri diversi, mentre le autorità hanno avviato un'indagine. Rimarranno in contatto telefonico, dicono.

La figlia vive con la madre del padre. I genitori possono vedere la bambina in videochiamata. Non è chiaro quando i due saranno rilasciati.