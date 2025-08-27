  1. Clienti privati
27.8.2025

La crociera sul fiume non si è conclusa come previsto (immagine illustrativa).
La crociera sul fiume non si è conclusa come previsto (immagine illustrativa).
Suraj Patel/AP/dpa

Una coppia di anziani statunitensi voleva realizzare un sogno a lungo atteso con un'esclusiva crociera fluviale in Europa. Invece di rilassarsi, però, il viaggio da 17'000 franchi ha portato malattie, frustrazione e, alla fine, l'intenzione di fare causa.

27.08.2025, 16:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una coppia di Atlanta ha prenotato una crociera di lusso di 15 giorni per 17'000 franchi.
  • Invece del comfort, ci sono state cabine soffocanti, guasti tecnici e, alla fine, una bronchite.
  • La compagnia di crociera ha offerto solo un piccolo rimborso e ora la coppia si è affidata al tribunale.
Mostra di più

Una crociera fluviale di 15 giorni attraverso l'Europa doveva essere il momento culminante per Rosemary e John K. di Atlanta dopo un difficile periodo per la loro salute.

Per 22'000 dollari – che equivalgono a circa 17'500 franchi – la coppia di pensionati aveva prenotato un pacchetto di lusso che prometteva relax, comfort e un'esperienza di viaggio indimenticabile. Ma la realtà è stata molto diversa.

I problemi sono stati evidenti fin dall'inizio: cabine soffocanti, guasti tecnici e un'atmosfera opprimente a bordo. «Non c'era scampo. Era penoso», ha raccontato John all'emittente statunitense Channel 2, aggiungendo che nei corridoi si sentivano solo i colpi di tosse provenienti dalle cabine.

Molti compagni di viaggio si sono sentiti male e anche la coppia ha dovuto proseguire il viaggio in condizioni pessime. Al loro ritorno, i medici hanno diagnosticato a entrambi una bronchite.

In risposta al reclamo della coppia, la compagnia di crociera ha offerto solo una nota di credito di 1'000 dollari per una futura crociera. «Siamo molto, molto delusi», ha detto John. I due non si sono accontentati e stanno pianificando un'azione legale.

I rimborsi tardano o non arrivano affatto

Un esperto ha dichiarato a Channel 2 che casi del genere non sono affatto rari. Mentre le compagnie di crociera si affrettano a riscuotere i soldi dei clienti, i rimborsi o i risarcimenti vengono spesso concessi solo con esitazione o non vengono concessi affatto.

La coppia di Atlanta è determinata a difendere i propri diritti. Resta da vedere se la loro causa avrà successo, ma una cosa è chiara: il «viaggio da sogno» da 17'000 franchi non sarà ricordato con affetto.

