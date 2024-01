Una coppia di truffatori britannici vive una vita lussuosa con le carte di credito rubate Sophie Bruyne e Ashley Singh hanno rubato più di 270.000 franchi per oltre un anno. Immagine: Social Media La coppia ha rubato carte di credito dagli armadietti dei centri fitness. Immagine: Social Media Si concedevano uno stile di vita lussuoso a spese delle loro vittime e condividevano le loro vite sfarzose sui social media. Singh è stato condannato a tre anni di carcere, mentre la sua compagna ha ricevuto 20 mesi in un centro di detenzione minorile. Immagine: Social Media Una coppia di truffatori britannici vive una vita lussuosa con le carte di credito rubate Sophie Bruyne e Ashley Singh hanno rubato più di 270.000 franchi per oltre un anno. Immagine: Social Media La coppia ha rubato carte di credito dagli armadietti dei centri fitness. Immagine: Social Media Si concedevano uno stile di vita lussuoso a spese delle loro vittime e condividevano le loro vite sfarzose sui social media. Singh è stato condannato a tre anni di carcere, mentre la sua compagna ha ricevuto 20 mesi in un centro di detenzione minorile. Immagine: Social Media

Una coppia britannica è riuscita a truffare per oltre un anno i frequentatori di una palestra, ai quali ha rubato un importo totale pari a oltre 270.000 franchi. Ma ora il raggiro ha avuto fine e i due sono stati condannati. Ecco come sono stati scoperti.

Hai fretta? blue News riassume per te Ashley Singh e Sophie Bruyea hanno truffato i frequentatori di una palestra per oltre un anno.

La coppia frugava negli armadietti delle vittime durante la loro sessione di allenamento e ha rubato a 18 di loro carte di credito e SIM, ma non solo.

In totale i due hanno sottratto un importo pari a circa 270.000 franchi.

Singh e Bruyea sono stati processati il 10 gennaio. Mostra di più

Ashley Singh (39 anni) e Sophie Bruyea (20) sono riusciti a rubare soldi e merci pari a oltre 270.000 franchi agli utenti di una palestra nel corso di circa un anno. I due frugavano negli armadietti delle vittime mentre queste si allenavano e portavano via tutto quello che riuscivano a trovare di interessante.

Un comunicato della Polizia metropolitana di Londra afferma: «Sono stati segnalati 18 casi di frode, di cui 14 nella regione di Londra, uno nel Sussex, uno nell'Hertfordshire e due nel Cambridgeshire».

La coppia si è data da fare e ha esaurito tutti i soldi che c'erano sulle carte di credito sottratte. Singh e Bruyea si prendevano anche oggetti costosi, come quelli tecnologici, o abiti firmati, per poi rivenderli. Con il ricavato si concedevano vacanze di lusso a Dubai o sulla Costiera Amalfitana e hanno addirittura comprato un cucciolo di razza.

La polizia arresta la coppia di ladri in aeroporto

La cosa curiosa è che i due ladri non si sono tirati indietro dal condividere il loro nuovo stile di vita lussuoso su Instagram (anche se ora i loro profili sono stati impostati su «privato»).

Ed è probabilmente anche «grazie» a questa loro gran voglia di mostrare al mondo intero quanto se la stavano godendo che, il 27 gennaio 2023, la polizia è riuscita a catturare la coppia di Bromley all'aeroporto di Gatwick a Londra, mentre trasportava articoli di design per un valore di circa 2.000 franchi.

Un risultato raggiunto, stando alla Polizia londinese, dopo un'indagine approfondita, durante la quale sono state analizzate innumerevoli telecamere di sorveglianza e dopo che un agente locale ha notato e segnalato le attività dei due, dei quali aveva riconosciuto uno schema, poi comunicato agli investigatori specializzati in crimini dei colletti bianchi.

Dopo un anno trascorso a truffare ignari frequentatori di palestre, il 10 gennaio 2024 la coppia ha ottenuto il verdetto: Singh è stato condannato a tre anni di carcere, mentre la sua compagna a 20 mesi in un carcere minorile. La ragazza dovrà inoltre sottoporsi a un programma di riabilitazione e svolgere 120 ore di lavoro non retribuito.

«Spero che l'arresto porti conforto alle vittime»

Durante l'udienza, il giudice ha commentato le conseguenze per le vittime. Non solo hanno subito gravi perdite finanziarie, ma sono state anche esposte a un forte stress e potrebbero non sentirsi più sicure con gli estranei.

«Speriamo che l'arresto degli autori dia loro un po' di conforto», ha dichiarato Luis Da Silva, funzionario dell'unità di criminalità economica, nel rapporto della polizia.

È stato inoltre comunicato che si cercherà di raccogliere i proventi dei reati per risarcire le persone colpite.