John e Alice Trice condividevano fede, amore e la passione per i viaggi (immagine illustrativa). Philipp Schulze/dpa

Dopo oltre 70 anni di matrimonio, una coppia del Tennessee è morta nello stesso giorno, a sole nove ore di distanza.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia del Tennessee è morta nello stesso giorno dopo 70 anni di matrimonio, a sole nove ore di distanza l'una dall'altra.

John e Alice Trice condividevano fede, amore e la passione per i viaggi.

«Difficilmente si poteva nominare uno dei due senza pensare all'altro», ha detto la figlia. Mostra di più

In Tennessee, negli Stati Uniti, una coppia sposata da più di sette decenni è morta nello stesso giorno, nella casa che hanno condiviso per anni.

John Ridley Trice (93 anni) e sua moglie Alice Moss Trice (94 anni) sono morti a sole nove ore di distanza l'uno dall'altra il 2 aprile, secondo i loro necrologi.

«È difficile nominarne uno senza pensare all'altro», ha dichiarato la figlia Angela Trice all'emittente WSMV. «Uno non avrebbe voluto vivere senza l'altro e non ha dovuto farlo».

«Essere presenti l'uno per l'altro»

John è nato nella fattoria di famiglia e inizialmente ha lavorato con il padre nel settore agricolo. In seguito ha venduto trattori e macchinari agricoli per quasi 20 anni.

Alice, originaria di Mt Juliet, era considerata particolarmente calorosa e laboriosa. Era impegnata nella Chiesa di Cristo di College Hills ed era nota per il suo amore per il giardinaggio. La sua città l'ha onorata con il premio Alice Trice Overall Excellence Award all'annuale Wilson County Fair.

I due si sono sposati l'11 novembre 1955, hanno costruito una casa insieme e cresciuto due figli. Viaggiare era una delle loro più grandi passioni: insieme hanno visitato tutti i 50 Stati degli USA e numerosi Paesi del mondo.

La figlia ha definito il principio guida del padre come il segreto del loro lungo matrimonio: «Mettere Dio al primo posto ed essere presenti l'uno per l'altro».