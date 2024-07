Coppia argoviese usa 1'000 identità false per farsi consegnare i pacchi e non pagarli

Una coppia di coniugi ha effettuato 2220 ordini online senza pagare. I due hanno apposto nomi falsi sulle cassette delle lettere di appartamenti vuoti e hanno fatto recapitare pacchi a questi indirizzi (immagine illustrativa). Keystone/Alexandra Wey

Una coppia argoviese ha apposto dei nomi falsi sulle cassette delle lettere di appartamenti vuoti e si è fatta consegnare i pacchi a questi indirizzi. Almeno finché non è stata scoperta.

Hai fretta? blue News riassume per te La coppia ha effettuato 2'220 ordini in 25 negozi, senza pagare articoli, per un valore di oltre 275'000 franchi.

I due hanno usato circa 1'000 identità false e hanno fatto recapitare i pacchi in appartamenti vuoti.

L'uomo ha spiegato di aver voluto fare qualcosa di buono per la sua famiglia.

Entrambi sono stati giudicati colpevoli: lui deve scontare 18 mesi di carcere e sarà espulso dal Paese per quattro anni.

Le truffe nei negozi online non sono poi così rare. Di recente l'«Aargauer Zeitung» ha riportato il caso di una coppia che ha dovuto rispondere davanti al tribunale distrettuale di Kulm e che si è distinta per la straordinaria portata della truffa.

Secondo l'accusa, la coppia ha effettuato 2'220 ordini in 25 negozi diversi e ha ordinato un totale di 4'718 articoli per un valore di oltre 275'000 franchi senza però pagarli. Questo è stato possibile grazie a una truffa particolarmente fantasiosa.

La coppia ha creato circa 1'000 identità false e i relativi indirizzi e-mail, 647 dei quali sono stati utilizzati per gli ordini. I due hanno cercato appartamenti liberi su «homegate.ch», dove poi hanno fatto recapitare i pacchi.

La donna ha il cancro

Il giorno prima della consegna applicavano i nomi falsi sulle cassette delle lettere e ritiravano la merce subito dopo che vi era stata depositata, senza pagare le fatture.

Gli accusati hanno confessato. «Non ho causato danni solo a me stesso, ma anche a mia moglie e ai miei figli», ha spiegato l'uomo della Bosnia-Erzegovina in tribunale. La sua camicia Tommy Hilfiger si allunga sul petto robusto, i tatuaggi spuntano da sotto il colletto e i capelli sono tagliati.

La moglie, elegantemente vestita e con i capelli scuri lunghi fino alle spalle, descrive la sua disgrazia: è gravemente malata di cancro e ha poche possibilità di guarire.

I figli della coppia ne sono a conoscenza

Quando il presidente del tribunale Christian Märki le ha chiesto come si sentissero i figli, lei ha risposto: «Ho spiegato loro cosa stava succedendo oggi. Mi hanno solo chiesto se sarei tornata».

L'uomo ha spiegato di aver voluto fare qualcosa di buono per la sua famiglia e di aver quindi ordinato oggetti che non poteva permettersi.

Nega la sua dipendenza dalla cocaina, che gravava sul bilancio familiare. Nonostante un precedente reato simile, in cui la donna è stata assolta, non riuscivano a smettere. Entrambi hanno spiegato che pure questa è stata una sorta di dipendenza.

I vicini condannano la coppia di truffatori

È stato grazie a due donne attente che la coppia è stata scoperta. Una custode ha notato un pacco nella cassetta delle lettere, anche se nessuno con lo stesso nome viveva lì. Ha preso il pacco e ha lasciato un biglietto.

In seguito ha visto un uomo raccogliere il biglietto e poi allontanarsi. Ha annotato il numero di targa. Tuttavia, l'imputato ha negato di aver mai avuto in mano un foglietto del genere.

Un'inquilina di un altro edificio ha fatto un'osservazione simile poco dopo. La coppia è stata identificata sulla base della targa, messa sotto sorveglianza e infine la casa è stata perquisita.

«Spaccare il capello in quattro e un formalismo esagerato»

Gli avvocati difensori degli accusati ritengono che tutto ciò sia illegale. «Il valore dei pacchi era inferiore a 300 franchi e il mio cliente non li ha rubati - quindi si trattava solo di un tentativo di reato. Non è nemmeno un reato penale», spiega l'avvocato.

Secondo la difesa, questo non è sufficiente per adottare misure coercitive come la sorveglianza e la perquisizione della casa.

La Procura ha esagerato e sono stati utilizzati altri metodi di raccolta delle prove non consentiti. Se la corte dovesse seguire questa tesi, quasi tutte le prove sarebbero invalide. «Spaccare il capello in quattro e un formalismo esagerato»: così la Procura definisce i dubbi sollevati.

Critiche alle misure adottate

L'avvocato difensore dell'imputato non ha risparmiato critiche alle misure. Ha criticato il fatto che la perquisizione della casa sia stata autorizzata solo a posteriori e che non tutti gli acquisti elencati possano essere attribuiti inequivocabilmente alla coppia.

«Non si può semplicemente incolparli per ordini non pagati», ha spiegato e - come il suo collega - ha chiesto un'assoluzione per motivi formali.

Se si arrivasse comunque a un verdetto di colpevolezza, la pena dovrebbe essere drasticamente ridotta. L'uomo rischia altri cinque anni di carcere e l'espulsione dal Paese per precedenti reati di truffa, per i quali era già stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere.

Confermati i sospetti iniziali

Il suo avvocato difensore ritiene appropriato un massimo di 18 mesi e chiede di rinunciare all'espulsione dal Paese. La Procura ha chiesto una pena detentiva di quattro anni per la donna, che il suo avvocato difensore ha definito «completamente esagerata».

In caso di verdetto di colpevolezza, sarebbero adeguati 15 mesi di libertà vigilata.

Il tribunale distrettuale di Kulm ha ritenuto che le prove potessero essere utilizzate, in quanto vi era un sospetto iniziale che è stato confermato.

La donna è stata giudicata colpevole di frode commerciale e ha ricevuto una pena detentiva sospesa di 21 mesi con un periodo di prova di due anni.

Detenzione ed espulsione dal Paese

«È una complice, non sembra che abbia avuto un ruolo secondario», ha spiegato il presidente del tribunale Märki. All'uomo, che rimane in carcere, è stata inflitta una pena aggiuntiva.

Oltre alla frode commerciale, è stato condannato anche per ricettazione - aveva acquistato una e-bike rubata da un collega - e per reati contro la legge sulle armi e la legge sugli stupefacenti.

L'imputato dovrà trascorrere altri 18 mesi in carcere e pagare una multa di 300 franchi svizzeri, oltre a essere espulso dal Paese per quattro anni.