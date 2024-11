Una coppia vince quasi 128 milioni alla lotteria, ma il primo acquisto è modesto

Frances e Patrick Connolly hanno vinto il jackpot dell'Euromillions. Facebook

Frances e Patrick Connolly hanno vinto un'enorme somma alla lotteria nel 2019. Il primo acquisto della coppia nordirlandese è però stato inaspettatamente modesto.

Frances e Patrick Connolly, dell'Irlanda del Nord, hanno vissuto un incredibile momento di felicità nel gennaio 2019, quando hanno vinto il jackpot dell'Euromillions per un totale di 128,73 milioni di franchi, come riportato dal «The Sun».

Nonostante l'improvvisa ricchezza, i due sono rimasti con i piedi per terra. Frances sottolinea che i soldi cambiano la vita, ma non la personalità. Il loro primo acquisto dopo la vincita è stato sorprendentemente semplice: della nuova biancheria intima.

La coppia ha deciso subito di non tenere segreta la sua vincita, informando le tre figlie e il resto della famiglia. La notizia si è diffusa rapidamente e presto amici e conoscenti hanno saputo della fortuna.

Per evitare l'attenzione, i due si sono ritirati temporaneamente in un albergo. È qui che Frances si era accorta di non avere biancheria intima fresca, così il primo acquisto che ha fatto con la nuova ricchezza è stato un pacco da tre di mutandine.

Dai regali lussuosi a un'organizzazione no-profit

Negli anni successivi i Connolly hanno fatto acquisti più importanti. Frances ha comprato al padre un orologio da taschino d'oro, mentre la coppia ha acquistato una villa a Durham e diverse auto di lusso. In totale hanno regalato 60 milioni di sterline a parenti e amici.

Ma i due volevano anche aiutare gli altri e hanno fondato un'organizzazione di beneficenza che ha fornito sostegno a decine di migliaia di persone negli ultimi cinque anni.

Frances e Patrick dimostrano che generosità e modestia possono andare di pari passo, anche con una grande fortuna.

