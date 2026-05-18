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Italia Fatto di Modena, migliorano le condizioni di uno dei feriti

SDA

18.5.2026 - 12:15

La donna ha perso le gambe nell'impatto.
La donna ha perso le gambe nell'impatto.
Keystone

È stato estubato ed è cosciente uno dei quattro feriti più gravi causati sabato da Salim El Koudri, che ha travolto diverse persone con la propria auto a Modena.

Keystone-SDA

18.05.2026, 12:15

18.05.2026, 12:25

Si tratta di una donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara, alla periferia della città emiliana.

Lo apprende l'agenzia italiana Ansa da fonti sanitarie. La donna era stata colpita per ultima dalla Citroen C3: nel tremendo impatto le sono state tranciate entrambe le gambe. La 69enne, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo.

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Oltre alla cittadina tedesca, altre tre persone si trovano ancora in prognosi riservata, secondo il bollettino congiunto delle aziende sanitarie. Si tratta di due coniugi italiani 55enni e una 53enne polacca.

La coppia, ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, è tuttora in rianimazione. La donna presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento, ma restano critiche. L'uomo, anche lui con vari traumi, non è più considerato in immediato pericolo di morte. Rimane grave ma stabile anche la polacca.

Un quinto ferito, un italiano di 59 anni con trauma facciale, presenta a sua volta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone. La prognosi, già comunicata ieri, è di 30 giorni in totale.

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