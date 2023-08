Conoscere il vocabolario importante. «Ci sono arachidi in questo piatto?». È utile conoscere questa frase nella lingua del Paese in cui si viaggia. Anche termini come studio medico, allergia o farmacia possono aiutare le famiglie colpite a comunicare in caso di emergenza.

Preparare i farmaci d'emergenza. Il passaporto per le allergie e il set di farmaci d'emergenza dovrebbero essere a portata di mano per le persone colpite durante il viaggio. Buono a sapersi: affinché l'autoiniettore di adrenalina, che comprende una siringa, sia ammesso in aereo, è necessario un certificato di viaggio del medico, preferibilmente anche in inglese. Il contenuto può essere conservato a un massimo di 25 gradi Celsius, in modo che mantenga il suo effetto. Se avete con voi una borsa termica speciale, siete ben attrezzati per la vostra vacanza.