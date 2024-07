Il volo CA2754 è rimasto a terra il 4 luglio dopo l'attivazione dello scivolo di emergenza. X

Una passeggera inesperta ha accidentalmente attivato lo scivolo di emergenza su un aereo in Cina. Il motivo: doveva andare in bagno.

In Cina una passeggera inesperta su un volo Air China ha causato un incidente che ha portato alla cancellazione del volo.

Il volo CA2754 da Quzhou a Chengdu doveva partire la sera del 4 luglio quando la passeggera, che volava per la prima volta, ha aperto l'uscita di emergenza per cercare una toilette.

Il gesto ha fatto accidentalmente scattare lo scivolo di emergenza, che ha portato all'evacuazione dei passeggeri. L'equipaggio e gli altri passeggeri sono rimasti scioccati dall'improvvisa apertura dello scivolo, come riporta il portale specializzato «Aerotelegraph».

Possibile minaccia di incarcerazione

Dopo l'incidente, tutti i passeggeri sono stati alloggiati in hotel, poiché quel giorno non erano disponibili altri voli e l'aereo non era in grado di decollare.

La passeggera è stata interrogata dalla polizia e potrebbe essere ritenuta responsabile dei costi dell'incidente. In Cina tali reati possono comportare multe salate e persino il carcere.

Nel 2017, ad esempio, un passeggero è stato imprigionato per dodici giorni dopo aver accidentalmente aperto l'uscita di emergenza di un aereo e aver innescato lo scivolo.

Non è noto quale sia la pena a cui potrebbe andare incontro la donna del volo CA2754.