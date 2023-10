Una donna parla per la prima volta dello stupro subito in una scuola pubblica svizzera

Kelly G. sta rendendo pubblica la sua storia per motivare altri a fare lo stesso. Screenshot SRF

Dopo le rivelazioni sullo «scandalo Läderach» in una scuola religiosa di Kaltbrunn, nel Canton San Gallo, una donna si è fatta avanti dicendo di essere stata violentata da un insegnante sotto la doccia quando aveva solo dodici anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il filmato sulla scuola privata cristiana Hof Oberkirch di Kaltbrunn, nel Canton San Gallo, ha incoraggiato Kelly G. a parlare.

Kelly G. racconta di essere stata violentata da un insegnante nella doccia della scuola negli anni '90, quando aveva dodici anni.

L'amministrazione scolastica l'ha accusata di aver mentito e l'ha cacciata dalla scuola.

Jürg Läderach sostiene di non sapere nulla del caso. Mostra di più

«Conosce tutti coloro che hanno preso parte al film e sono molti i sentimenti da lei provati nel vederlo», spiega «10 vor 10» per introdurre l'argomento. Stiamo parlando del documentario «Il mondo evangelico dei Läderach», che ha fatto riemergere qualcosa in Kelly G.. Qualcosa che la donna svizzera probabilmente voleva solo dimenticare.

Kelly G. ha frequentato la scuola pubblica cristiana «Domino servite» - che significa «Servire il Signore» - nel 1995. In seguito l'istituto scolastico è stato incorporato in un'altra scuola pubblica cristiana, quella di Kaltbrunn, nel Canton San Gallo.

La donna di origine brasiliana, che era stata adottata da una coppia svizzera, all'epoca aveva undici anni. Quando frequentava la scuola, racconta Kelly, non solo veniva picchiata, ma anche violentata da un insegnante. Allora aveva solo dodici anni.

La reazione dell'amministrazione scolastica? Avrebbe trasformato la vittima in carnefice. «Mi dissero che sarei bruciata nella dannazione eterna per aver mentito e che non era una cosa che sarebbe potuto accadere», ricorda.

«È stato il giorno in cui sono stata cacciata da scuola»

«Quel giorno sono stata cacciata da scuola», continua Kelly. Ai suoi genitori venne detto che mentiva e che era posseduta dal demonio.

Ora ha deciso di mostrare il suo volto e di condividere la sua storia per incoraggiare altre persone che hanno vissuto esperienze simili a parlare. Lei finora lo aveva fatto solo in forma anonima nel rapporto investigativo.

Kelly è convinta che l'amministrazione scolastica fosse a conoscenza di quello che accadeva, anche Jürg Läderach. Le persone interessate sottolineano invece di essere venute a conoscenza della vicenda solo dal rapporto d'indagine. «Il signor Läderach non era a conoscenza del contesto che è stato descritto», afferma il portavoce dell'azienda.

Tuttavia, ciò che Kelly avrebbe vissuto da dodicenne nella doccia della scuola non sarebbe un caso isolato. Secondo il rapporto investigativo, il responsabile del crimine era piuttosto attivo: «L'amministrazione scolastica è stata ripetutamente messa al corrente del comportamento sessualmente trasgressivo dell'insegnante», viene spiegato in «10 vor 10».

«Sento ancora oggi il suo profumo pungente»

Il fatto che non abbia avuto conseguenze, alimenta il sospetto che il suo comportamento sia stato «approvato, tollerato, sostenuto o comunque non bloccato dai vari dirigenti».

Il presunto colpevole afferma, tramite il suo avvocato, che le accuse sono infondate. Non insegna più nella scuola, ma frequenta regolarmente le funzioni religiose a Hof Oberkirch.

Per Markus Baumgartner, portavoce per i media della scuola e della chiesa libera di Hof Oberkirch, bisogna distinguere tra le istituzioni. A suo avviso, la chiesa è aperta a tutti: «Lì si insegna il tema del perdono, della seconda possibilità».

Kelly racconta infine un ultimo aneddoto: «Riesco ancora a sentire il profumo pungente che si metteva. Se lo sento in un negozio o da altre parti, devo andarmene subito».