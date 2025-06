Immagine simbolica. Immagine: KEYSTONE/Anthony Anex

Insolita emergenza in una discoteca di Saarbrücken, in Germania: mentre gli altri festeggiano e ballano, una donna partorisce.

DPA Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì sera, una donna ha partorito nel club Discoplex A8 di Saarbrücken, in Germania.

Secondo la polizia, madre e bambino stanno bene. Mostra di più

Un parto spontaneo in una toilette ha suscitato scalpore in una discoteca di Saarbrücken.

I visitatori della discoteca Discoplex A8 hanno chiamato i servizi di emergenza quando si sono resi conto di ciò che stava accadendo nella toilette.

Un portavoce della polizia ha dichiarato che il bambino era già nato quando sono arrivati i soccorritori.

I paramedici hanno chiamato la polizia a causa del gran numero di curiosi che si erano radunati sulla scena.

La polizia avvia un'indagine

Il servizio di ambulanza ha preso la madre e il bambino e li ha portati in un ospedale di Saarbrücken: entrambi stanno bene, ha detto il portavoce della polizia.

Inizialmente è stata avviata un'indagine, in parte perché non era chiaro come si fosse arrivati all'insolito luogo di nascita.

Tuttavia, l'indagine è stata completata, ha annunciato la polizia, senza fornire ulteriori dettagli. Il portavoce non ha fornito informazioni sull'identità della donna o sul sesso del bambino.