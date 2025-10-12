Una donna rimane bloccata in uno scivolo 10.10.2025

Uno scenario pauroso: sfrecciare sullo spettacolare scivolo a doppio anello di una nave da crociera e rimanervici bloccati in mezzo al mare. Questo è esattamente ciò che è successo a una passeggera.

Hai fretta? blue News riassume per te Una passeggera rimane bloccato nello scivolo Ocean Loops, alto 30 metri, di una nave da crociera.

I compagni di viaggio filmano il momento da paura. Il video finisce online e diventa virale: è stato visualizzato oltre sette milioni di volte. Mostra di più

Immaginate di volervi provare una discesa nello scivolo a doppio anello Ocean Loops, pieni di energia e di gioia, ma... di non arrivare mai a destinazione.

Una passeggera della nave da crociera Norwegian Bliss ha vissuto esattamente questo scenario horror. È rimasta bloccata nello scivolo, che sporge oltre il bordo dell'imbarcazione a 30 metri dal mare.

Qualcuno ha filmato il tutto e lo ha pubblicato online. Il video è stato visualizzato oltre sette milioni di volte.

Nel video si può vedere come la passeggera bloccata cerca di uscire dalla brutta situazione, senza però riuscirci.