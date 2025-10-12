  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il video diventa virale Una donna rimane bloccata in uno scivolo sospeso a 30 metri sul mare

Nicole Agostini

12.10.2025

Una donna rimane bloccata in uno scivolo

Una donna rimane bloccata in uno scivolo

10.10.2025

Uno scenario pauroso: sfrecciare sullo spettacolare scivolo a doppio anello di una nave da crociera e rimanervici bloccati in mezzo al mare. Questo è esattamente ciò che è successo a una passeggera.

Nicole Agostini

12.10.2025, 19:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una passeggera rimane bloccato nello scivolo Ocean Loops, alto 30 metri, di una nave da crociera.
  • I compagni di viaggio filmano il momento da paura. Il video finisce online e diventa virale: è stato visualizzato oltre sette milioni di volte.
Mostra di più

Immaginate di volervi provare una discesa nello scivolo a doppio anello Ocean Loops, pieni di energia e di gioia, ma... di non arrivare mai a destinazione.

Una passeggera della nave da crociera Norwegian Bliss ha vissuto esattamente questo scenario horror. È rimasta bloccata nello scivolo, che sporge oltre il bordo dell'imbarcazione a 30 metri dal mare.

Qualcuno ha filmato il tutto e lo ha pubblicato online. Il video è stato visualizzato oltre sette milioni di volte.

Nel video si può vedere come la passeggera bloccata cerca di uscire dalla brutta situazione, senza però riuscirci.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»
L'attesa è finita: gli ostaggi israeliani saranno liberati nella notte, ecco come accadrà lo scambio

Altre notizie

«Uomini bianchi e privilegiati». Il gruppo Lauwarm si scioglie, distrutto dalle polemiche sul reggae

«Uomini bianchi e privilegiati»Il gruppo Lauwarm si scioglie, distrutto dalle polemiche sul reggae

Vale veramente qualcosa?. Ristruttura casa e trova un tesoro, ecco la scoperta di un operaio in Italia

Vale veramente qualcosa?Ristruttura casa e trova un tesoro, ecco la scoperta di un operaio in Italia

«Chi lo farebbe?». Degli sconosciuti sparano (9 colpi) alla Ferrari del milionario del lotto «Chico»

«Chi lo farebbe?»Degli sconosciuti sparano (9 colpi) alla Ferrari del milionario del lotto «Chico»