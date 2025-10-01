Una guida turistica svizzera è stata aggredita da un turista nei pressi della cascata di Gullfoss in Islanda. La 36enne è rimasta ferita e si sente delusa dalla polizia. ZVG

Una disputa per un parcheggio è degenerata nei pressi della cascata di Gullfoss, una delle più grandi d'Islanda. Un uomo si è avventato sul pullman, sul quale c'era una guida turistica svizzera e l'ha aggredita. La 36enne è rimasta ferita, mentre l'aggressore è riuscito a fuggire salendo su un traghetto verso la Danimarca.

Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te In Islanda, una guida turistica svizzera è stata aggredita da un turista dopo essersi avvicinata a lui perché occupava con il suo camper un parcheggio destinato agli autobus.

Secondo la donna, l'uomo ha fatto irruzione sul suo pullman, ha tentato di trascinarla fuori e l'ha ferita prima di fuggire con la sua compagna.

Nonostante la denuncia alla polizia, il presunto colpevole è riuscito a prendere senza controllo un traghetto, il che rappresenta una grande frustrazione per la 36enne. Mostra di più

Una donna svizzera ha riferito di essere stata vittima di una brutale aggressione in Islanda. Jessica Zimmerman, che lavora da anni come guida turistica per una compagnia di pullman, ha raccontato a blue News di essere stata aggredita fisicamente da un turista nei pressi della famosa cascata di Gullfoss.

Secondo il suo racconto, l'aggressione è stata scatenata da una disputa su un parcheggio. Un turista aveva parcheggiato il suo camper in uno dei pochi posti disponibili per i pullman.

La donna gli si è quindi avvicinata e gli ha chiesto gentilmente di cambiare posteggio. Dato che il turista non ha dato segno di voler spostarsi, la donna ha preso il suo tablet per fotografare la targa del mezzo dell'uomo e ha scoperto che anche lui era svizzero.

Sebbene la targa anteriore fosse stata rimossa, quella posteriore riportava una targa del Vallese.

Il turista reagisce violentemente alla fotografica

L'uomo ovviamente non ha gradito e ha quindi aperto la porta dell'autobus sul quale era risalita la donna, avventandosi su di lei. «Ha gridato in inglese: "Dammi quella cazzo di foto! Dammi quel cazzo di tablet!"», ricorda Zimmerman.

Poi l'ha afferrata per una gamba e l'ha trascinata verso l'uscita. Solo un autista è riuscito a intervenire, allontanando l'aggressore e costringendolo a scendere dall'autobus. L'uomo è poi fuggito con la sua compagna.

La 36enne parla di lividi, unghie rotte e un polso slogato. «Urlavo come un'ossessa: doveva andarsene, doveva uscire», racconta.

La donna svizzera ha riportato lividi dopo l'incidente. ZVG

Ha trovato la reazione della polizia ancora più frustrante della violenza stessa: «Ho chiamato i servizi di emergenza, ma non volevano mandare nessuno perché lui era già scomparso».

Invece di sporgere denuncia, gli agenti l'hanno indirizzata a un modulo online, in islandese. Il giorno dopo, la donna si è fatta documentare le ferite da un medico.

Il turista ha già lasciato l'Islanda

Le autorità hanno contattato gli operatori del traghetto solo in seguito alle pressioni esercitate dal suo avvocato. Secondo la svizzera, si è scoperto che il presunto colpevole era già partito per la Danimarca con il traghetto due giorni dopo l'incidente.

Per Zimmerman, la rabbia rimane: «È incomprensibile per me che una cosa del genere non venga perseguita più rapidamente».

Secondo i media islandesi, il nome del sospetto è già stato trasmesso alle autorità, ma non è ancora stato confermato. Il portavoce della polizia Garðar Már Garðarsson ha giustificato così l'azione alla stampa locale: dato che il reato era già stato commesso, la polizia ha indirizzato la vittima al modulo online.

Gli islandesi reagiscono indignati

blue News ha voluto sapere dalla polizia quale fosse lo stato delle indagini, se il proprietario del veicolo fosse già noto e se gli operatori del traghetto fossero stati contattati. Ma non c'è stata risposta.

Mentre la polizia tace, l'indignazione ribolle in rete. «Questo è un enorme fallimento da parte della polizia islandese e dell'operatore turistico per cui la donna lavora», ha scritto una persona su Facebook.

Molti criticano le autorità per non aver preso il caso abbastanza sul serio e per aver lasciato che il colpevole la facesse franca.

Altri sono sconvolti dagli spettatori inattivi. «Quello che trovo particolarmente sconvolgente - ma non sorprendente - è che così tante persone siano rimaste a guardare senza fare nulla», ha commentato un utente.

«In questa società, le persone evitano così tanto i conflitti da restare semplicemente a guardare una collega e una donna innocente che viene aggredita fisicamente. È una vergogna».